Trước ngày 6/1, thách thức chủ yếu của Tổng thống đắc cử Joe Biden trước khi nhậm chức là làm thế nào để điều hướng một quốc hội chia rẽ về mọi thứ, từ lựa chọn nội các đến nghị trình chính sách của ông.

Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu tại Delaware ngày 14/12. Ảnh: New York Times

Ông Cillizza chỉ ra thêm rằng, 24 giờ sau đó, nhiều điều quan trọng đã xảy ra: Quyền kiểm soát đa số ở Thượng viện chuyển về tay đảng Dân chủ, và một cuộc bạo loạn đưa những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào toà nhà Quốc hội Mỹ. Tất cả khiến cho một nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden trở nên rất khác.

Theo cây viết này, dù phe ủng hộ Trump vẫn hiện diện tại Quốc hội, đặc biệt là tại Hạ viện, rõ ràng là sau những gì diễn ra tại đồi Capitol, mong muốn về một tinh thần đảng phái cứng rắn đã giảm bớt phần nào.

Nhiều thượng nghị sĩ mà trước khi bạo lực nổ ra vẫn khăng khăng sẽ phản đối kết quả phiếu bầu Cử tri đoàn đã từ bỏ ý định ban đầu đó. Những người khác kêu gọi tinh thần lưỡng đảng và tập trung vào người dân.

Giờ đây, "khúc dạo đầu" đó đã qua, nhưng mọi thứ sẽ tiếp tục hiển hiện nhiều tuần hoặc nhiều tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden. Và, điều này sẽ làm thay đổi cả những thách thức lẫn cơ hội đang chờ đón vị tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Thay vì phải tìm ra một con đường lập pháp nhỏ hẹp để lấy phiếu bầu của một số thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát), thách thức chính của ông Biden tới đây sẽ là duy trì sự cân bằng trong chính đảng của mình, giữa một bên là cánh tả tự do và một bên là phe ôn hòa (bao gồm cả chính Tổng thống đắc cử).

Bây giờ, điều quan trọng cần chú ý là, những thứ như "Medicare for All" (Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người dân), "Green New Deal" (Chính sách tăng trưởng xanh mới) hoặc thêm ghế vào Tòa án Tối cao vẫn rất khó xảy ra. Ông Biden phản đối, nhưng với cán cân Thượng viện 50-50, kể cả Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris có hành động quyết định - thì cũng gần như không thể thúc đẩy những chính sách tự do đó.

Dẫu vậy, vẫn có cơ hội cho ông Biden ở một Washington mới.

Rõ ràng là ông có thể bớt lo lắng hơn một chút về việc liệu những người mà ông muốn chọn vào nội các có giành được sự ủng hộ lưỡng đảng hay không. Nhưng quan trọng hơn, ông sẽ có nhiều đòn bẩy hơn để tiếp cận các đảng viên Cộng hòa như Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins, Rob Portman và nhiều người khác, bằng lời kêu gọi rằng cần phải có sự thỏa hiệp về các vấn đề lớn để chứng tỏ cho người dân thấy rằng chính phủ và các chính trị gia có thể trở lại làm việc cùng nhau.

"Lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta phải bước vào một kỷ nguyên mới của lưỡng đảng ở Washington", Thượng nghị sĩ Tây Virginia Joe Manchin, một thành viên đảng Dân chủ bảo thủ, bày tỏ ý kiến sau khi Thượng viện đổi chủ và trước khi bạo loạn nổ ra ở đồi Capitol.

