Dù sở hữu hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ và có tổng giá trị tài sản 2,5 tỷ USD, nhưng Tổng thống Trump vẫn xoay sở để không phải trả thuế.

Phóng sự điều tra chấn động dư luận của báo New York Times hôm 27/9 cho biết, Tổng thống Donald Trump chỉ trả 750USD tiền thuế thu nhập liên bang trong năm đắc cử và trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng.

Dựa trên các hồ sơ thuế được thu thập từ năm 2000 đến năm 2017 liên quan đến ông Trump và hàng trăm công ty do ông sở hữu, báo trên tiết lộ vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thực chất đã lỗ tới 47,4 triệu USD trong 2018, trái ngược với tuyên bố kiếm được ít nhất 434,9 triệu USD của ông trong năm đó. Đây được cho là nguyên nhân vì sao suốt 15 năm qua, ông Trump chỉ đóng thuế 5 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cũng theo phóng sự, hầu hết các doanh nghiệp trong đế chế kinh doanh của ông Trump, từ các sân golf đến khách sạn của ở thủ đô Washington D.C, đang phải chịu lỗ hàng triệu cho đến hàng chục triệu USD mỗi năm. Các hồ sơ thuế còn cho thấy nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn của ông Trump đang được sử dụng bởi các nhà vận động hành lang, quan chức nước ngoài và những người có mối liên hệ gần gũi khác với Tổng thống Mỹ.

Ông Trump đã xoay sở để “lách thuế”?

Dù sở hữu hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ và có tổng giá trị tài sản xấp xỉ 2,5 tỷ USD (theo ước tính từ Forbes), nhưng Tổng thống Trump vẫn xoay sở để không phải trả thuế trong khoảng từ 10 đến 15 năm qua.

Theo New York Times, lý do là vì phần lớn các khoản báo lỗ từ những doanh nghiệp do ông Trump sở hữu và điều hành giúp ông ít phải nộp thuế thu nhập liên bang cho bất kỳ các khoản giao dịch và đầu tư nào khác, chẳng hạn như khoản thuế 600 triệu USD đối với chương trình truyền hình “The Apprentice” do ông Trump chủ trì.

Thủ thuật quan trọng trong việc “phù phép” những báo cáo về tài chính của ông Trump là sử dụng tiền thu được từ danh tiếng của bản thân, để mua lại và hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp rủi ro, sau đó tận dụng các khoản lỗ từ chúng để “lách thuế”.

Về cơ bản, Tổng thống Trump đang mất rất nhiều tiền, nhưng ông vẫn xoay sở để lách luật thuế của Mỹ bằng cách gánh các khoản lỗ còn tồn động ở những năm trước để giảm mức thuế phải nộp trong những năm tiếp theo. Vào đầu những năm 1990, khi đế chế kinh doanh đứng trên bờ vực sụp đổ và bản thân mất trắng 1 tỷ USD, ông Trump vẫn có thể tận dụng được các khoản khấu trừ thuế trong suốt 18 năm tiếp theo.

Ivanka Trump đang “gánh nợ” giúp cha mình?

Theo New York Times, Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Donald Trump, đã nhận được một khoản "phí tư vấn" giúp giảm hóa đơn thuế cho gia đình mình, khi còn làm nhân viên của Tổ chức Trump.

Phỏng đoán này dựa trên một hồ sơ riêng của Tổng thống cho thấy, công ty của ông từng trả tới 747.622USD cho một nhà tư vấn giấu tên cho các dự án khách sạn ở Hawaii và Vancouver (Canada). Các hồ sơ cá nhân được công khai mà Ivanka từng nộp cho Nhà Trắng năm 2017 cho thấy cô nhận được một số tiền tương tự thông qua một công ty tư vấn do cô đồng sở hữu.

Tờ Guardian nhận định, vụ việc trên nếu bị phanh phui có thể gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Ivanka, nhất là khi nhiều người tin rằng cô đang ấp ủ tham vọng chính trị của riêng mình sau khi cha cô rời nhiệm sở.

Ông Trump lợi dụng chức vụ để làm giàu?

Các doanh nghiệp của Tổng thống có được hưởng lợi từ chức vụ của ông trong Nhà Trắng hay không vốn là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Bản chất toàn cầu của Tổ chức Trump cùng danh mục các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và những lợi ích khác của tập đoàn này đã dẫn đến những suy đoán rằng các nhà vận động hành lang, lãnh đạo doanh nghiệp và giới chức nước ngoài có thể chi tiền cho những doanh nghiệp này để gây ảnh hưởng ở Mỹ.

Phóng sự của New York Times, dựa trên các tờ khai thuế của Tổng thống Trump, cho thấy rõ ràng các doanh nghiệp của ông đã thực sự được hưởng lợi từ sự nghiệp chính trị của ông.

Kể từ khi trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhận được rất nhiều khoản tiền của các nhà vận động hành lang, chính trị gia và các quan chức nước ngoài, thông qua việc lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng hoặc tham gia các câu lạc bộ của Trump. Tờ báo cũng nêu chi tiết các khoản tiền được trả tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Largo ở bang Florida, khách sạn Trump ở Washington D.C, cùng các địa điểm khác.

Cũng theo New York Times, trong 2 năm đầu tiên ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã kiếm được 73 triệu USD từ các nguồn thu ở nước ngoài, trong đó có 3 triệu USD từ Philiippines, 2,3 triệu USD từ Ấn Độ và 1 triệu USD từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các khoản thuế mà ông chi trả ở nước ngoài cũng cao hơn nhiều so với các chi trả khoản thuế trong nước. Vào năm 2017, ông Trump chỉ phải trả 750USD cho Chính phủ Mỹ, nhưng đã trả gần 15.600USD cho Panama, 145.400USD cho Ấn Độ; và 156.824USD cho Philippines.

Ông Trump vẫn gánh khoản nợ khổng lồ

Phóng sự của New York Times cũng tiết lộ, Tổng thống Trump đang phải đối mặt với một thử thách tài chính chính lớn, vì trong vòng 4 năm tới, các khoản vay hàng trăm triệu USD của ông sẽ đáo hạn.

Theo tờ báo, ông Trump đang lặp lại sai lầm tương tự trước đây. "Ông đang phải chịu trách nhiệm cho các khoản vay lên tới 421 triệu USD, hầu hết trong số đó sẽ đáo hạn trong vòng 4 năm tới,” tờ báo cho biết, “Nếu tái đắc cử, những chủ nợ của ông Trump sẽ bị đặt vào một tiền lệ chưa từng có, khi họ phải cân nhắc có nên siết nợ một tổng thống đang tại vị hay không.”

Ông Trump có “sứt mẻ” danh tiếng?

Theo Guardian, những ủng hộ viên nhiệt thành của Tổng thống Trump có thể không chú ý đến phóng sự của New York Times hoặc những bài viết tương tự trên Twitter.

Tuy nhiên, phóng sự đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn, và có thể gây tổn hại nhiều hơn tới hình ảnh của ông Trump đối với những cử tri trung lập, như nguồn thu đáng kể từ nước ngoài của ông Trump có mâu thuẫn với trách nhiệm của ông trong vai trò Tổng thống Mỹ hay không? Ông Trump có đang đặt lợi ích cá nhân lên trên cả người dân Mỹ không? Ông Trump có đang vi phạm luật pháp Mỹ hay không?

New York Times hứa hẹn sẽ đăng tải thêm nhiều phóng sự điều tra khác liên quan đến vấn đề tài chính của ông Trump. Chúng có thể sẽ không lay chuyển ý chí của những người trung thành với ông Trump, nhưng vẫn có thể thu hút một số lượng cử tri để có thể tạo ra khác biệt biệt lớn trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới.

Tổng thống Donald Trump mô tả bài báo của New York Times là "tin giả", khẳng định ông đã trả các khoản lớn thuế bang và liên bang. "Đó là tin giả. Tin đó là hoàn toàn bịa đặt", ông Trump khẳng định tại một cuộc họp báo chưa đầy một giờ sau khi câu chuyện bùng nổ trên báo chí. "Mọi thứ đều sai. Họ quá tệ".

Luật sư Alan Garten của Tổ chức Trump cũng khẳng định Tổng thống "đã trả hàng chục triệu đôla tiền thuế cá nhân cho chính quyền liên bang, trong đó có hàng triệu đôla tiền thuế cá nhân kể từ khi ông thông báo từ cách ứng viên năm 2015".

Ông Garten cho hay, "chúng tôi cố gắng giải thích điều này với New York Times, họ từ chối lắng nghe và từ chối yêu cầu nhiều lần của chúng tôi rằng họ hãy cho chúng tôi xem tài liệu mà họ có ý định dựa vào để chứng minh cho tuyên bố của mình".

"Rõ ràng đây là một phần trong chiến dịch bôi nhọ đang diễn ra của New York Times trong thời gian trước bầu cử", vị luật sư nhấn mạnh thêm.

Việt Anh

