Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của hãng tin CNN ngày 7/8.

"Bất cứ ai cố gắng thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực đều sẽ phải trả giá đắt", Bộ trưởng Kono khẳng định. Ông nhấn mạnh thêm, mọi nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cải tạo các bãi đá thành những đảo nhân tạo ở Biển Đông là không đúng trật tự thế giới.

Trung Quốc đã lắp đặt các khẩu đội tên lửa và triển khai máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom trên một số đảo nhân tạo đó. "Điều này đang gây mất ổn định. Một trật tự hàng hải mở và tự do ở Biển Đông cũng quan trọng như bất kỳ nơi nào khác, và những gì xảy ra ở đó... sẽ khiến cộng đồng quốc tế lo ngại".

Với những bình luận trên, ông Kono là nhân vật mới nhất góp tiếng nói cùng với Mỹ và các lãnh đạo liên minh khuyến cáo Trung Quốc về hành động của nước này ở những vùng tranh chấp thuộc Biển Đông.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi các đồng minh cùng các đối tác của Washington tăng cường sức ép lên Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc đang coi thường các cam kết quốc tế mà nước này đưa ra ở Biển Đông.

Thanh Hảo

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhắc lại lập trường nguyên tắc của ASEAN trong đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.