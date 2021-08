Afghanistan:

Giới chức Afghanistan cho biết, một số vụ đánh bom đã nổ ra vào tối 3/8 ở trung tâm thủ đô Kabul.

Hãng tin RT dẫn lời quan chức chính quyền Kabul, Afghanistan cho biết, một bom xe đã phát nổ khi lao vào nhà riêng của quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bismillah Khan Mohammadi tại khu phố Shirpoor.

Không lâu sau, người dân sinh sống gần hiện trường xảy ra vụ nổ bom đã xuống đường và hô vang các khẩu hiệu, trong khi tiếng súng và rocket tiếp tục vang lên.

Lực lượng an ninh Afghanistan triển khai gần hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: TRT World

Cơ quan an ninh thủ đô Kabul sau đó đã đấu súng với ít nhất hai phần tử khủng bố tại nhà của ông Mohammadi, trước khi chúng cho kích nổ một số quả bom giấu trong người. Rất may, ông Mohammadi và gia đình vẫn an toàn sau vụ tấn công.

“Tôi đảm bảo với các đồng hương yêu dấu rằng, những cuộc tấn công như vậy sẽ không thể tác động đến ý chí bảo vệ người dân và đất nước của tôi”, ông Mohammadi nói với hãng tin AP.

Theo thống kê sơ bộ từ chính quyền Afghanistan, có bốn người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ tấn công. Hiện chưa có tổ chức vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc này.

Video: Twitter

Tuấn Trần

