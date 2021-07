Bang New South Wales, Australia hôm nay (27/7) thông báo, số ca nhiễm tại đây cao kỷ lục dù thủ phủ của bang là Sydney đã bị phong toả hơn 4 tuần.

Ca nhiễm cao kỷ lục, Sydney có thể bị phong toả nhiều tháng. Ảnh: Guardian

Hiện, có nhiều dấu hiệu cho thấy, các biện pháp thắt chặt để chống dịch Covid-19 sẽ kéo dài tới tận tháng 9, tờ The Guardian đưa tin.

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian nói: “Tiêm phòng là chìa khoá cho sự tự do của chúng tôi… Tôi muốn tháng 8 là tháng mà tất cả mọi người đều được tiêm phòng. Đó là điều then chốt đối với chúng tôi để biết tháng 9 sẽ như thế nào. Tôi cho rằng sẽ không ai có thể phủ nhận tỷ lệ tiêm phòng là điều quan trọng để biết chúng tôi sẽ sống như thế nào ở New South Wales”.

Theo lịch trình, việc phong toả tại bang này sẽ kết thúc vào thứ bảy (31/7) nhưng do chỉ có chưa đầy 13% dân số bang được tiêm phòng đầy đủ, một số hình thức hạn chế sẽ vẫn được áp dụng.

Hơn 1/2 dân số Australia hiện bị phong toả sau một đợt bùng phát của biến thể Delta xảy ra ở bang New South Wales và lan sang ba bang khác. Tâm dịch của đợt bùng phát, vốn ở Sydney, hiện đã chuyển về phía tây thành phố. Một khu nhà gồm 50 căn hộ đã bị phong toả và luôn được cảnh sát canh gác sau khi 6 người trong một số hộ gia đình được phát hiện dương tính với virus corona.

Các biện pháp ngăn virus lây lan cũng được áp dụng tại hai bệnh viện ở Sydney sau khi hai y tá và một thực tập sinh bị phát hiện mắc Covid-19. Sau đó, 8 bệnh nhân cũng được phát hiện nhiễm virus.

Hoài Linh

