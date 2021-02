Theo hãng tin CNN, ông Donald Trump Jr đã bị triệu tập để lấy lời khai trong vụ kiện sử dụng sai quỹ nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi 2017.

Trong tài liệu được tòa công bố hôm 23/2, văn phòng Tổng chưởng lý Washington DC Karl Racine đã cho triệu tập ông Donald Trump Jr, con trai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến lấy lời khai liên quan đến cáo buộc công ty Trump Organization đã ký hợp đồng trị giá 49 triệu USD với khách sạn Loews Madison để thuê nhiều dãy phòng phục vụ cho lễ nhậm chức của cựu Tổng thống hồi 2017.

Ông Donald Trump Jr. Ảnh: AP

Nhưng hóa đơn tiền phòng khách sạn sau đó lại được chuyển đến Ủy ban Nhậm chức Tổng thống để thanh toán.

Hồ sơ tòa án cho biết, buổi lấy lời khai của ông Trump Jr đã khiến các công tố viên “thêm nghi vấn về bản chất” của hóa đơn mà văn phòng ông Racine đang điều tra.

Hãng tin CNN dẫn một số nguồn tin thân cận vụ việc nói rằng, ngoài vụ kiện của Tổng chưởng lý Washington DC, các công tố viên từ văn phòng công tố quận Manhattan, New York cũng đang điều tra về tình hình tài chính của công ty Trump Organization, cũng như đặt ra nhiều nghi vấn xoay quanh những đơn vị kinh doanh mà cả ông Trump Jr và em trai là Eric Trump đều có dính líu mật thiết, trong đó bao gồm khu nhà của gia đình Trump tại New York có tên là Seven Springs, Tháp Trump và tòa nhà Trump Building ở số 40 phố Wall.

Tuấn Trần

