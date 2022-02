Phim tài liệu “Lưỡi kiếm thanh tra” đã cho chúng ta thấy được phần nào quá trình nhận hối lộ hàng trăm triệu Nhân dân tệ của quan tham Trung Quốc Vương Mân.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh Vương Mân trong thời gian đương chức từng chỉ đạo việc mua bán phiếu bầu cử. “Nói thật lòng, tôi bây giờ nghĩ rằng bản thân khi đó không chỉ vô trách nhiệm, mà còn lấy sinh mệnh chính trị của mình ra làm trò đùa”, Vương nói.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh Vương Mân. Ảnh: CCTV

Vương Mân trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh từ năm 2009-2015 đã sử dụng quyền lực của bản thân để thao túng và mua bán phiếu bầu trong các cuộc bầu cử Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu quốc hội diễn ra ở tỉnh này.

Cụ thể, cựu Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Tô Hoành Chương, các cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ tỉnh ủy Vương Dương và Trịnh Ngọc Trác đều được đề bạt thông qua gian lận phiếu bầu. Có tới 45 trong tổng số 102 đại biểu của tỉnh Liêu Ninh trong Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc có hành vi hối lộ để mua phiếu.

Vương hoàn toàn nhận thức được tình trạng trên, cũng như những gì ông ta đã làm. Do vậy, khi tổ thanh tra trung ương được cử tới Liêu Ninh điều tra vào năm 2014, ông ta luôn cảm thấy bất an. “Tôi khá lo lắng về tổ thanh tra, sử dụng trăm phương, ngàn kế để nghe ngóng động tĩnh. Chẳng hạn, bọn họ phái người tới thành phố Đại Liên, thị trấn An Sơn có phải là để điều tra về Tô Hoành Chương hay không”. Vương nói.

Tô Hoành Chương, người được Vương nâng đỡ. Ảnh: CCTV

Tổ thanh tra sau đó dù đã khám phá được hiện tượng mua bán phiếu bầu ở Liêu Ninh, nhưng không có chứng cứ để kết tội Vương. Do vậy, họ đã yêu cầu Tỉnh ủy Liêu Ninh cần điều tra và chấn chỉnh lại các vấn đề nổi cộm phát sinh trong bầu cử. Nhưng Vương khi đó lại cho rằng bản thân mình đã thoát nạn, nên đối với các yêu cầu từ tổ thanh tra, ông này chỉ làm qua loa cho xong chuyện.

“Khi đó tôi nghĩ rằng chỉ cần việc mua bán phiếu bầu không bị phát hiện, vỏ bọc của bản thân không bị lộ, cứ tiếp tục che đậy, thì mọi chuyện sẽ qua đi”, Vương thú nhận.

Theo CCDI, Vương trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh đã từng giữ một số chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Tô Châu hay Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm, và có được một số thành tích.

Nhưng từ khi chuyển tới Liêu Ninh công tác, ông này cho rằng đây sẽ là chức vụ cuối cùng của bản thân, từ đó nảy sinh ra tâm lý không muốn đắc tội với bất kỳ ai, cũng như luôn có thái độ cả nể và giữ hòa khí. Cũng vì thế, việc ông này nhận tiền hoặc quà có giá trị từ một số doanh nghiệp luôn trong trạng thái ‘bán công khai’.

“Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh, ông Tô Hoành Chương có lần tới gặp tôi và nói rằng Bí thư Vương muốn ‘lấy’ một ít tiền từ chỗ chúng tôi. Tôi hỏi bao nhiêu, Tô nói cứ cho tiền vào cái túi đen ở bên cạnh là được. Tôi hỏi khoảng 20.000-30.000 USD có được không, thì ông ta liền đồng ý”, Cựu tổng giám đốc Tập đoàn khí đốt thành phố Thẩm Dương, ông Trương Quốc Huy nói.

Cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn khí đốt thành phố Thẩm Dương, ông Trương Quốc Huy. Ảnh: CCTV

“Tôi sau đó liền tới văn phòng của Bí thư Vương để báo cáo về một số công việc. Trước khi rời đi, tôi nói rằng có để lại một ‘đồ vật’ trong phòng. Vậy là ông ấy, tức Bí thư Vương, hiểu ngay”, Tô khai nhận.

“Chẳng phải tôi đã cầm tiền và đồ vật quý giá của người ta rồi sao, nên khi họ tới tìm tôi và đặt vấn đề muốn có ghế trong Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tôi liền đồng ý và hứa sẽ lên tiếng giúp họ”, Vương nói.

Theo CCDI, Vương vào tháng 8/2016 bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 8/2017, ông này bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ hơn 146 triệu Nhân dân tệ trong thời gian còn đương chức.

Vật chứng liên quan tới các vụ mua bán phiếu bầu của Vương Mân. Ảnh: CCTV

Ảnh: CCTV

Ảnh: CCTV

Video: Vương Mân bị kết án chung thân. Nguồn: Sina

