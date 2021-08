Có tới 15.000 người Mỹ vẫn bị kẹt lại Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát hoàn toàn quốc gia này.

Đây là thông tin được hai thành viên Thượng viện Mỹ xác nhận với kênh NBC News. Họ cho biết đã nắm được con số này từ buổi họp do các quan chức an ninh và quốc phòng Mỹ chủ trì.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 17/8 cho biết khoảng 11.000 công dân Mỹ còn bị kẹt lại Afghanistan. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Washington, dẫn nguồn tin từ các quan chức an ninh của nước này, tiết lộ con số thực tế có thể lên tới 15.000 người.

Lính Mỹ duy trì trật tự tại sân bay Hamid Karzai. Ảnh: NBC News

Giới chức Mỹ đang chạy đua với thời gian để đưa công dân của mình cùng những người có nhu cầu tị nạn khác ra khỏi Afghanistan. "Taliban đã thông báo với chúng tôi rằng họ đã chuẩn bị để đưa dân thường đến sân bay an toàn, và chúng tôi sẽ đảm bảo để họ phải tuân thủ cam kết này”, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói hôm 17/8. “Chúng tôi đang đưa mọi người qua cổng an ninh, xếp hàng và lên máy bay, song đây là vấn đề có thể mất hàng giờ đồng hồ”.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin ở Thượng viện Mỹ, Nhà Trắng chưa có kế hoạch sơ tán công dân đang bị kẹt bên ngoài thủ đô Kabul do sự xuất hiện của nhiều chốt kiểm soát từ phía Taliban.

Họ cũng cho biết tính đến tối 17/8 (giờ Mỹ), mới có khoảng 1.100 công dân Mỹ, thường trú nhân và gia đình của họ đã được sơ tán trên 13 chuyến bay khỏi Afghanistan, dù trước đó Washington tuyên bố đã sơ tán hơn 3.200 người Mỹ và gần 2.000 người Afghanistan.

Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8, hàng đoàn người đã tập trung tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul hy vọng chạy thoát khỏi quốc gia Trung Á này. Tình trạng hỗn loạn đã khiến sân bay phải tạm thời đóng cửa vào ngày 16/8, song các chuyến bay cuối cùng đã được nối lại vào buổi đêm cùng ngày.

Việt Anh

