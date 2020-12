Truyền hình Mỹ đã cho phát sóng trực tiếp cảnh vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer phối hợp với BioNTech bào chế, nhằm trấn an công chúng về sự an toàn của sản phẩm.