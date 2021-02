Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nếu không thể xác minh được.

Trước đó, phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra ngày 9/2, một chuyên gia WHO kết luận, virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 không chắc là đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc, mà nhiều khả năng nó truyền từ động vật sang người.

Số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu

Chuyên gia an toàn thực phẩm và bệnh ở động vật của WHO Peter Ben Embarek cho hay, “phát hiện ban đầu của chúng tôi cho thấy, nhiều khả năng virus đi qua vật trung gian. Do đó, cần nhiều nghiên cứu hơn nữa cũng như cần tiến hành các nghiên cứu có mục tiêu cụ thể hơn”.

Liang Wannian, người đứng đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc tham gia cuộc điều tra về nguồn gốc virus corona, cho biết “không có dấu hiệu nào cho thấy virus lây truyền sang dân chúng giai đoạn trước tháng 12/2019”.

Ông Liang nói thêm, dù sự lây truyền virus từ động vật sang người là con đường khả dĩ nhất song cho tới giờ vẫn chưa nhận diện được vật chủ truyền virus sang người.

Viện virus học Vũ Hán ở miền trung Trung Quốc đã thu thập nhiều mẫu virus, dẫn tới cáo buộc cơ quan này có thể là nơi khởi phát dịch bệnh khi làm virus rò rỉ ra cộng đồng xung quanh. Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ những cáo buộc này.

Sau 4 tuần có mặt tại Trung Quốc để đi tìm nguồn gốc đại dịch Covid-19, các thành viên của phái đoàn điều tra do WHO dẫn đầu, bao gồm các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài, ngày 9/2 đã đưa ra kết luận như trên.

Tờ South China Morning Post sáng nay (10/2) dẫn lời phát ngôn viên Ned Price của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, “rõ ràng Trung Quốc, ít nhất là cho đến nay, đã không đưa ra sự minh bạch cần thiết mà chúng ta cần và điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần để chúng ta có thể ngăn chặn những loại đại dịch này tái diễn”.

Theo ông Price, Mỹ sẽ làm việc với các đối tác và dựa vào thông tin được thu thập và phân tích bởi cộng đồng tình báo của Washington "thay vì vội vàng đưa ra kết luận có thể có động cơ khác ngoài khoa học".

Tương tự, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cũng nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden không tham gia vào việc lên kế hoạch, tiến hành cuộc điều tra và sẽ đánh giá độc lập kết quả điều tra này.

Trong khi đó, phản ứng về kết luận của nhóm chuyên gia WHO, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói không tin các nhà điều tra được tiếp cận những thông tin họ cần và cho rằng, Trung Quốc đã gây ảnh hưởng lên cuộc điều tra.

Dương Lâm

