Giới chức tình báo Mỹ đã cảnh báo các công ty công nghệ nước này không hợp tác với Trung Quốc trong năm lĩnh vực then chốt.

Robot cá mập xuất hiện tại một hội thảo về trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Đó là trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử, sinh học, chất bán dẫn và hệ thống tự trị (AS). Tờ SCMP dẫn một tài liệu của Trung tâm An ninh và Phản gián quốc gia (NCSC) Mỹ cho biết, những ngành trên giữ vai trò quan trọng với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ.

Theo NCSC, trung tâm trực thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, các công ty, học giả và các cộng đồng nghiên cứu cần chú ý hơn nữa tới việc bảo vệ nhân tài và các nghiên cứu khỏi những mối đe dọa xuất phát từ các quốc gia đang tìm cách có được những bí quyết của Mỹ để thống trị các công nghệ trên.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ nhấn mạnh, họ không ủng hộ việc tách rời toàn bộ khỏi các công ty và cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc.

Giới chức tình báo Mỹ nói, họ sợ rằng Mỹ sẽ bị đẩy hoàn toàn khỏi những lĩnh vực quan trọng đối với tương lai. Edward You, nhân viên phản gián quốc gia đặc trách về những công nghệ mới nổi và đột phá tại NCSC cho biết, vấn đề không chỉ là mất tài sản trí tuệ mà là mất cả một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh.

Khu vực tư nhân Mỹ đã từ lâu bị kẹt giữa cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ và Trung Quốc, giờ phải vật lộn để cân bằng lợi ích kinh tế khi làm ăn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhu cầu bảo vệ công nghệ Mỹ. Washington ngày càng lo ngại về những mối đe dọa an ninh quốc gia mà các mối tương tác kinh doanh này có thể gây ra.

Cộng đồng tình báo Mỹ thường đánh giá những mối đe dọa về công nghệ mà các quốc gia khác đối với nước này hàng năm. Báo cáo hôm 21/10 là động lực mới nhất của cộng đồng tình báo nhằm thu hút sự chú ý hơn nữa tới những mối đe dọa này.

Báo cáo cho hay, Trung Quốc đã đặt mục tiêu đạt vị trí dẫn đầu trong những công nghệ mới nổi vào năm 2030 và đã thông qua một loạt biện pháp nhằm có được các công nghệ tiên tiến thông qua đầu tư trực tiếp vào công nghệ Mỹ, hợp tác học thuật, liên doanh...

Hoài Linh