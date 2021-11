Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông đã tiêm liều bổ sung vắc xin Covid-19, đồng thời cho biết ông sẵn lòng tham gia thử nghiệm lâm sàng loại vắc xin mới.

Theo trang tin của Russia Today, tiết lộ trên được ông Putin đưa ra trong cuộc họp hôm 21/11 với Denis Logunov, Phó giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya, đơn vị sản xuất vắc xin Sputnik V. Nhà lãnh đạo 69 tuổi cho biết đã tiêm liều bổ sung bằng vắc xin Sputnik Light theo lời khuyên của giới chức y tế Nga, và cho đến nay chưa xuất hiện bất kỳ phản ứng phụ nào.

Tổng thống Putin cũng nói thêm rằng, ông sẵn lòng tham gia thử nghiệm lâm sàng loại vắc xin khác đang được Nga phát triển. Khi được hỏi liệu ông đã sẵn sàng ký kết các giấy tờ cần thiết để tham gia thử nghiệm lâm sàng hay chưa, Putin khẳng định ông “chắc chắn” có thể làm như vậy.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc trò chuyện ngày 21/11. Ảnh: Sputnik

Loại vắc xin mới của Nga, được sử dụng bằng cách xịt hoặc nhỏ qua đường mũi, được xem là phương thuốc tiên tiến nhất được phát triển trong cuộc chiến với đại dịch toàn cầu. Hình thức này mang lại một số ưu thế so với tiêm chủng truyền thống, khi người sử dụng vắc xin không chỉ được tăng cường hệ miễn dịch mà còn có thêm sự bảo vệ đối với phổi, cơ quan dễ bị tổn hại nghiêm trọng nhất bởi virus corona. Ngoài ra, người dùng còn có thể tự thao tác khi sử dụng vắc xin dạng xịt.

Nga lần đầu công bố triển khai kế hoạch tiêm liều bổ sung vắc xin Covid-19 vào tháng 7, và chỉ sử dụng vắc xin Sputnik Light do nước này sản xuất. Loại vắc xin này từng được chứng minh đạt hiệu quả đề kháng tới 70% trước biến thể Delta của virus corona ở thời điểm 3 tháng sau khi tiêm, theo kết quả một nghiên cứu do Nga công bố hồi tháng 10.

Hiện chỉ có khoảng 44% dân số Nga được tiêm vắc xin Covid-19, trong đó chỉ gần 37% người đã tiêm đủ 2 liều, theo thống kê của Our World in Data. Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới không ngừng gia tăng, Tổng thống Putin từng lên tiếng phản đối tình trạng do dự, không muốn tiêm vắc xin của người dân trong nước.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đã có các loại vắc xin đáng tin cậy và hiệu quả, và chúng thực sự làm giảm nguy cơ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng và tử vong", ông Putin cho biết. “Chỉ có hai cách để vượt qua giai đoạn này, hoặc là nhiễm bệnh, hoặc là đi tiêm phòng”.

Việt Anh

