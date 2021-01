Một loạt phụ tá Nhà Trắng đã và đang chuẩn bị từ chức sau khi bạo lực liên quan tới những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump bùng phát trên Đồi Capitol.

Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc. Ảnh: AP

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, Stephanie Grisham, Thư ký báo chí, Chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Melania Trump chiều 6/1 đã đệ đơn từ chức và việc này có hiệu lực ngay lập tức.

Thư ký xã hội Nhà Trắng Anna Cristina "Rickie" Niceta cũng từ chức hôm qua (6/1) và có hiệu lực ngay tức khắc.

Cả bà Grisham và Niceta đều là những quan chức phục vụ lâu nhất trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Matthew cũng từ chức vào đêm qua. Trong một thông báo được đưa ra sau đó, bà Sarah Matthew cho biết, rất vinh dự được phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhưng "rất lo lắng trước những gì tôi thấy ngày hôm nay".

Bà nói thêm: "Đất nước của chúng ta cần một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình".

Dù thông báo của bà Grisham không đề cập trực tiếp tới bạo lực xảy ra trên Đồi Capitol nhưng bà được cho là đã quyết định từ chức do sự việc đó.

Ngoài những người đã đệ đơn, một số phụ tá Nhà Trắng khác cũng đang cân nhắc từ chức, theo The Hill. Đó là Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, Phó cố vấn an ninh quốc gia Matthew Pottinger và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Chris Liddell.

NBC News đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao cũng đang cân nhắc từ chức. Bà Chao đã kết hôn với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnel.

Maggie Haberman, nhà báo hàng đầu của The New York Times đặc trách tường trình về Nhà Trắng, dẫn một nguồn thân cận với Tổng thống Trump cho biết sẽ có thêm những vụ từ chức nữa trong 24 giờ tới.

Toàn cảnh cuộc khủng hoảng trên Đồi Capitol ở Mỹ

Hoài Linh

Một số nghị sĩ Cộng hòa muốn cách chức Tổng thống Trump Sau khi những người ủng hộ ông Trump tấn công Đồi Capitol, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng nên cách chức Tổng thống Donald Trump trước ngày 20/1.