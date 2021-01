Phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ vừa công bố nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump, buộc tội ông “kích động nổi dậy” trong vụ bạo động tại Đồi Capitol hồi tuần trước.

Theo CNN, Hạ viện được mong đợi sẽ bỏ phiếu về nghị quyết này ngay trong tuần.

Nghị quyết này đề cập tới việc ông Trump liên tục đưa ra các tuyên bố sai lầm về cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ cũng như bài phát biểu của ông trước đám đông ngày 6/1 – trước khi những kẻ nổi loạn ủng hộ ông xâm phạm Đồi Capitol, nơi có trụ sở Quốc hội Mỹ.

Nghị quyết luận tội cũng nói tới việc ông Trump gọi điện cho quan chức phụ trách bầu cử bang Georgia và thúc giục ông này tìm đủ phiếu ủng hộ để ông giành chiến thắng tại bang Georgia.

“Với tất cả những việc đó, Tổng thống Donald Trump đã đe doạ nghiêm trọng tới an ninh nước Mỹ và các tổ chức của chính phủ. Ông Trump đã đe doạ sự toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực hoà bình và gây rắc rối cho một nhánh quan trọng của chính phủ. Do đó, ông đã phản bội lòng tin của mình với tư cách là Tổng thống, trước sự tổn thương rõ rệt của người dân Mỹ”, nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết luận tội là bước đầu tiên của đảng Dân chủ nhằm tiến tới việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu luận tội trong tuần này, khiến ông Trump có khả năng trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần.

