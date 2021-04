Giới chức Mỹ đã đồng ý rút toàn bộ lực lượng còn chiến đấu ở Iraq, và thời điểm rút quân sẽ dựa trên kết quả các cuộc hội đàm giữa hai bên.

“Các lực lượng quân sự Mỹ có mặt tại Iraq theo lời mời của chính quyền sở tại, nhằm hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq (ISF) trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS. Dựa trên năng lực tác chiến ngày càng tăng của ISF, các bên đã thống nhất rằng nhiệm vụ của Mỹ và các đồng minh tại Iraq sẽ tập trung vào huấn luyện và cố vấn”, hãng tin RT trích thông cáo chung được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Iraq Fuad Hussein đưa ra hôm 7/4.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự Ain al-Asad. Ảnh: AP

“Do đó, điều này cho phép tái triển khai những lực lượng chiến đấu còn ở Iraq, với thời gian sẽ được thiết lập trong các cuộc hội đàm sắp tới”, thông cáo viết thêm.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Iraq Fuad Hussein cũng nhất trí về việc “tiếp tục phối hợp và hợp tác an ninh song phương” giữa hai nước, và việc các quân nhân Mỹ và đồng minh có mặt trong các căn cứ quân sự của Iraq chỉ nhằm mục đích hỗ trợ lực lượng an ninh nước này chống lại các tay súng IS.

Theo hãng tin RT, hiện còn khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại các căn cứ quân sự nằm trải khắp Iraq.

Tuấn Trần

Giáo hoàng bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Iraq Giáo hoàng Francis hôm 5/3 đã đến Iraq, bắt đầu chuyến thăm lịch sử đầu tiên tới quốc gia Trung Đông và cũng là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.