CNN trích dẫn lời quan chức cấp cao giấu tên tiết lộ, cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh tân tiến nhất của Lầu Năm góc được thực hiện thành công ở khu vực Thái Bình Dương hồi tháng 3. Quan chức này nói, tên lửa mới gần như "bất khả chiến bại" trước các hệ thống bắn chặn thông thường vì có đường di chuyển rất khó dự đoán.

Theo các chuyên gia, tên lửa siêu thanh là những tên lửa bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tương đương hơn 6.100km/h. Chúng cũng thường có tính cơ động lớn và khả năng vận hành ở nhiều độ cao khác nhau.

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm góc dự kiến sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh lần nữa vào cuối năm nay. Ông nói thêm, Tổng thống Trump đặc biệt quan tâm đến tên lửa siêu thanh mới. Lãnh đạo Nhà Trắng từng ca ngợi vũ khí này trong ít nhất 3 dịp khác nhau và mô tả nó là "siêu cấp", bay nhanh hơn bất kỳ tên lửa hiện có và sẽ giúp quân đội Mỹ "đối phó với các đối thủ bên ngoài".

Hôm 30/6, Giám đốc Chương trình nghiên cứu và kỹ thuật hiện đại hóa của Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Lewis cho hay, Lầu Năm góc đang cân nhắc xúc tiến các vụ thử nghiệm đầu tiên của những nguyên mẫu vũ khí siêu thanh hoàn chỉnh vào năm 2025 và sẵn sàng sử dụng chúng vào nửa cuối thập kỷ này. Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành ít nhất 40 cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh ở Thái Bình Dương trong 4 năm tới.

Theo CNN, xét về mốc thời gian, Mỹ có vẻ đang chậm chân hơn Nga và Trung Quốc về phát triển vũ khí siêu thanh. Quân đội Nga tuyên bố đã biên chế hoạt động tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Avangard từ cuối năm ngoái. Moscow sau đó cũng cho thử nghiệm một phiên bản phóng từ trên không của tên lửa siêu thanh Kinzhal và dự kiến sẽ trang bị vũ khí này cho quân đội trong năm nay.

Trong khi đó, Trung Quốc giới thiệu trước công chúng vũ khí siêu thanh DF-17 của nước này trong một cuộc diễu binh gần đây.

Tuấn Anh

Tàu USS Ralph Johnson được triển khai gần quần đảo Trường Sa đang thực hiện các hoạt động an ninh biển và hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.