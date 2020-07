Theo trang tin tức của Học viện Hải quân Mỹ, tàu đổ bộ mới USS Tripoli (LHA-7) là chiến hạm thứ hai thuộc lớp America. Đây cũng là tàu chiến thứ 3 của Hải quân Mỹ được đặt tên Tripoli nhằm vinh danh gần 1.000 lính thủy đánh bộ Mỹ cũng như binh sĩ của 11 nước khác đã tham gia trận chiến thâu tóm thành phố Derna của Libya năm 1805, giúp mang lại một hiệp ước hòa bình sau đó.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 15/7 ra thông cáo cho biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho công chúng và tuân thủ nghiêm quy định cấm tụ tập đông người phòng chống dịch, nhà chức trách đã không tổ chức lễ biên chế hoạt động cho tàu đổ bộ mới như thông lệ.

Xét về thông số kỹ thuật, USS Tripoli dài 257 mét, sử dụng kết hợp các hệ thống đẩy tuabin khí, hệ thống phân phối điện theo khu vực và hệ thống đẩy phụ trợ bằng điện, tiết kiệm năng lượng. Tàu có lượng choán nước xấp xỉ 44.000 tấn và có thể đạt vận tốc tối đa hơn 20 knot (32km/h).

browser not support iframe.

Chiến hạm này đã thay thế kiểu sàn giếng (boong chính thấp hơn sàn trước và sàn sau tàu) của lớp tàu đổ bộ tấn công tiền nhiệm Wasp bằng thiết kế hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động hàng không. Cũng như tàu đổ bộ đầu tiên thuộc lớp America - USS America (LHA-6), USS Tripoli sở hữu không gian rộng rãi hơn cho việc dung chứa các máy bay chiến đấu đa nhiệm MV-22B Osprey và siêu tiêm kích F-35B Lighting II; có các kho chứa nhiên liệu máy bay phản lực lớn hơn cũng như đủ chỗ chở theo các loại chiến cơ tân tiến nhất của lực lượng Thủy quân lục chiến.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin nói, USS Tripoli sẽ là chiến hạm cuối cùng thuộc lớp America trình làng không có sàn giếng. Trong dự án thiết kế lại lớp America, tàu tấn công đổ bộ tiếp theo mang tên USS Bougainville (LHA-8) sẽ được tái trang bị sàn giếng và các bộ phận kết nối bề mặt để đưa binh lính lên bờ.

USS Tripoli là tàu chiến chủ lực đầu tiên được Mỹ biên chế phục vụ trong lực lượng Hải quân kể từ sau tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford năm 2017. Theo kế hoạch ban đầu, tàu đáng lẽ được bàn giao cho quân đội và đi vào hoạt động từ năm 2019 nhưng tất cả bị trì hoãn vì các vấn đề kỹ thuật. Hãng chế tạo và quân đội Mỹ không tiết lộ những trục trặc đó là gì.

Sau quyết định biên chế, USS Tripoli sẽ tiếp tục chuẩn bị để chuyển tới cảng đồn trú mới thuộc căn cứ hải quân San Diego, bang California vào cuối năm nay.

Tuấn Anh

Tàu USS Ralph Johnson được triển khai gần quần đảo Trường Sa đang thực hiện các hoạt động an ninh biển và hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.