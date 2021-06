Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan thời gian gần đây đã tiến vào Biển Đông để thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải.

“Khi ở Biển Đông, nhóm tác chiến sẽ tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm bay bằng phi cơ cánh cố định và cánh quay, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt nước và không quân. Các hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông là một phần của sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, thông cáo Hải quân Mỹ hôm 15/6 cho biết.

Máy bay trên tàu sân bay USS Ronald Reagan chuẩn bị xuất kích. Ảnh: US Navy

“Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với dòng chảy thương mại tự do giúp phát triển nền kinh tế của những quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế và trật tự dựa theo pháp luật. Đây là niềm vinh hạnh khi được làm việc bên cạnh các nước đồng minh, đối tác và đồng đội để đảm bảo mọi quốc gia tiếp tục hưởng lợi ích từ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Chuẩn Đô đốc Will Pennington, Chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan nói với tờ Naval Technology.

Theo tờ Naval Technology, nhóm tác chiến tham gia diễn tập lần này ngoài tàu sân bay USS Ronald Reagan còn có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Shiloh (CG 97) thuộc lớp Ticonderoga và khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Halsey (DDG 97).

Video: US Navy

Tuấn Trần

