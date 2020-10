Các quan chức tình báo quân đội Mỹ nhận định, giới lãnh đạo quân sự nước này có thể là mục tiêu của Iran do liên quan tới vụ ám sát tướng Soleimani hồi đầu năm.

Lời nhận định trên không hẳn không có cơ sở, khi đài NBC của Mỹ tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã có chuyến công du tới các nước thuộc Trung Đông và Nam Á trong tuần này. Tuy nhiên lịch trình chuyến đi của ông Esper được giữ bảo mật hơn so với mọi khi, có thể là do có những lo ngại về an ninh.

Chẳng hạn, các phóng viên đi cùng đoàn với Bộ trưởng Esper chỉ được phép đưa tin về chuyến thăm hai quốc gia đồng minh của Mỹ tại Trung Đông là Israel và Bahrain, sau khi ông này rời khỏi đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AP

NBC dẫn lời các quan chức thuộc quân đội, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) nói rằng, sự cẩn trọng trong lịch trình công tác trên được tiến hành sau khi xảy ra vụ việc với một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ tối hôm 22/9.

Khi đó, vị quan chức trên ngồi trong xe SUV thuộc sở hữu của chính phủ vừa rời khỏi Lầu Năm Góc thì lập tức bị một chiếc xe không rõ lai lịch mang biển số bang Virginia bám theo. Viên tài xế chiếc xe này được nhận định có quốc tịch Iran đã cố theo đuôi chiếc SUV suốt quãng đường dài khoảng 8-11km với thái độ khá ‘hung bạo’.

Các ngành chức năng sau đó đã xác định được danh tính của tài xế trên, cũng như phát hiện trong các tài khoản mạng xã hội của người này có rất nhiều người bạn quốc tịch Iran và Afghanistan. Tuy nhiên, không có thông tin về việc tài xế trên bị thẩm vấn hay bắt giữ.

“Bộ Quốc phòng coi trọng sự an toàn của tất cả nhân viên. Chúng tôi sẽ không thảo luận thông tin tình báo về những mối đe dọa tiềm ẩn đối với các nhà lãnh đạo cấp cao, cũng như phạm vi của những biện pháp an ninh mà chúng tôi áp dụng để ứng phó các mối đe dọa này”, NBC dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói.

“Đối với các chuyến công tác quốc tế của quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, những biện pháp an ninh được quyết định dựa trên từng tình huống với sự phối hợp giữa cơ quan an ninh Mỹ và nước sở tại để bảo vệ các quan chức, đội ngũ hỗ trợ và các nhân viên truyền thông đi cùng. Chúng tôi liên tục đánh giá về ‘môi trường đe dọa’”, ông Hoffman nói thêm.

Tuấn Trần

