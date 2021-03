Một tàu chở than từ Australia đã phải mất khoảng 9 tháng lênh đênh trên biển mới được phép cập cảng và dỡ hàng tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ trang tin Bloomberg, tàu chở than Topas của Australia, neo đậu bên ngoài cảng Nguyên Đường của Trung Quốc từ tháng 6 năm ngoái, cuối cùng đã được phép cập cảng và tiến hành bốc dỡ hàng hóa vào ngày 3/3 vừa qua. Tổng cộng, thời gian chờ để được cập cảng của con tàu này đã kéo dài tới 269 ngày, tính cả thời gian chuyển hướng đến Hàn Quốc để giảm bớt số lượng thủy thủ đoàn.

Đây là hậu quả từ cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Trung Quốc và Australia từ năm ngoái cho đến nay. Cuộc thương chiến đã làm đình trệ nhiều tuyến đường vận tải trên biển giữa hai nước, và có thời điểm khiến hơn 70 tàu chở hàng và 1.400 thủy thủ bị mắc kẹt giữa biển.

Ảnh vệ tinh biểu hiện vị trí bốc dỡ hàng của tàu Topas tại cảng Nguyên Đường. Ảnh: Bloomberg

Một nguồn tin thân cận với tình hình cho biết, động thái "bật đèn xanh" này của Trung Quốc đã được lên kế hoạch vào tháng trước, nhằm thể hiện thiện chí của nước này đối với các tàu chở hàng bị mắc kẹt ngoài biển. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ nới lỏng lệnh cấm đối với các mặt hàng than nhập khẩu từ Australia.

Cơ quan quản lý hải quan của Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về động thái trên, và vẫn chưa rõ số hàng hóa từ tàu Topas đã được làm thủ tục thông quan hay vẫn bị lưu giữ trên tàu.

Các thuyền viên tàu chở hàng bị mắc kẹt giữa biển từng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều tổ chức hàng hải đã cảnh báo về tình trạng sức khỏe tinh thần ngày một xấu đi của các thủy thủ này, nếu các nhà chức trách không cho họ vào đất liền còn những người mua không cho họ được rời đi. Tháng 12 năm ngoái, báo Sydney Morning Herald từng đưa tin 4 thuyền viên trên tàu chở hàng Anastasia đã bị đưa vào diện giám sát sau khi họ có biểu hiện muốn tự tử.

Dữ liệu vận chuyển do Bloomberg tổng hợp cho thấy, ít nhất 10 tàu chở than của Australia thả neo bên ngoài vùng biển Trung Quốc từ tháng 6 đến tháng 10/2020 đã phải chuyển hướng và dỡ hàng tại các cảng biển của Ấn Độ. Hai tàu khác dù đã cập cảng Trung Quốc trong tháng này, song vẫn chưa được phép dỡ hàng. Trong khi đó, 46 tàu chở than khác của Australia vẫn đang trong thế "tiến thoái lưỡng nan" giữa vùng biển Trung Quốc.

Việt Anh

Ông Tập Cận Bình lệnh quân đội Trung Quốc sẵn sàng trước 'bất ổn an ninh' Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc "sẵn sàng" trong bối cảnh "bất ổn" an ninh với các quốc gia khác.