Báo USA Today trích dẫn một nghiên cứu khoa học cho biết, nam giới Mỹ xem việc đeo khẩu trang là dấu hiệu của sự yếu đuối.

Phát hiện này đã phần nào giải thích lý do vì sao một bộ phận không nhỏ nam giới tại Mỹ ngại tuân theo chỉ dẫn của các chuyên gia về việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội giữa mùa dịch Covid-19.

Kết quả nghiên cứu, được công bố hôm 4/10 trên tạp chí Behavioral Science & Policy, giúp tăng thêm độ tin cậy của những công trình tương tự trước đó. Trong số này, một nghiên cứu còn phát hiện rằng nam giới xem việc đeo khẩu trang là dấu hiệu của sự yếu đuối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo khẩu trang. Ảnh: AP

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ GPS và các trạm quan sát, nhóm nghiên cứu từ Đại học New York (Mỹ) đã theo dõi hàng trăm người đi bộ, và nhận thấy phụ nữ đeo khẩu trang trong khoảng 58% thời gian ngoài đường, trong khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ chiếm khoảng 42%.

Dù nghiên cứu chưa thể kết luận lý do tại sao nam giới thường tụt hậu so với phụ nữ trong việc thực hiện các biện pháp an toàn giữa mùa dịch, nhưng những nghiên cứu trước đây cho rằng "ảo tưởng của đàn ông về sự bất khả xâm phạm" cùng "quan điểm truyền thống về nam tính" có thể là những nguyên nhân chính.

Phát biểu trên trang tin USA Today, bà Catherine A. Sanderson, Trưởng khoa Tâm lý của Đại học Amherst (Mỹ) cho rằng đây là những quan niệm sai lầm. Trên thực tế, không có gì là xấu khi nam giới tuân thủ những quy tắc an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi một dịch bệnh nguy hiểm như Covid-19.

Bà Sanderson đề xuất một số quan điểm để thuyết phục nam giới thay đổi hành vi của họ. Nam giới không nên xem việc khẩu trang hoặc các khuyến cáo y tế khác là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà hãy xem chúng như những phương tiện mang tính sinh tồn và phòng vệ.

Theo Irmak Olcaysoy Okten, nghiên cứu sinh khoa Tâm lý thuộc Đại học New York và là tác giả chính của nghiên cứu, thông điệp được cần được đưa ra là đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội sẽ đảm bảo an toàn “không chỉ cho bạn mà còn cho những người xung quanh bạn”.

Bà Sanderson cũng cho rằng, thông điệp trên sẽ rất hữu ích nếu được phổ biển bởi các chính trị gia, vận động viên, ngôi sao điện ảnh… hoặc những nhân vật có ảnh hưởng lớn khác tới công chúng. Trưởng khoa Tâm lý của Đại học Amherst khẳng định, đàn ông đeo khẩu trang cũng là một cách để đưa nền kinh tế Mỹ sớm phục hồi trở lại.

Việt Anh

