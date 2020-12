Hai báo cáo mật của lực lượng đặc nhiệm Lầu Năm Góc về “phát hiện, phân tích và lập danh mục” vật thể bay không xác định (UFO) đã bị rò rỉ. Cả hai đều gồm ảnh chụp UFO.

Vật thể bay không xác định được một phi công Mỹ ghi hình. Ảnh: RT

Theo Fox News, trang web tin tức quốc phòng The Debrief đã đăng tải những báo cáo trên, gồm cả thư giữa cựu Phó chỉ huy trưởng các chiến dịch hải quân - Đô đốc Robert Burke và đương kim Phó tham mưu trưởng không quân - Tướng Stephen Wilson vào ngày 16/10/2019. The Debrief có được thư trao đổi theo Đạo luật Tự do thông tin (FOIA).

Theo The Debrieft, lực lượng đặc nhiệm về Hiện tượng trên không chưa xác định thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã ban hành hai báo cáo định vị tình báo bí mật vào năm 2018 và mùa hè 2020. Các báo cáo này được lưu hành rộng rãi trong cộng đồng tình báo Mỹ.

“Những tiết lộ này rất đặc biệt, giúp cho công chúng có được cái nhìn chân thực về cách Chính phủ Mỹ xử lý vấn đề UFO (còn gọi là đĩa bay) như thế nào. Trong số các bức ảnh rò rỉ có một tấm được phi công chụp bằng điện thoại di động ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Mỹ. Bức ảnh là một phần của báo cáo định vị năm 2018", một nguồn tin cho biết.

Báo cáo này thảo luận về vật thể có hình khối lập phương, màu bạc, chưa xác định là thứ gì. Một danh sách các giải thích đã được đưa ra thảo luận, gồm cả thực tế nó có thể là “ở ngoài hành tinh” hoặc công nghệ phi nhân tạo.

Một bức ảnh khác trong báo cáo định vị năm 2020 cũng bị rò rỉ, nhưng không được lưu hành rộng rãi. Nó mô tả một vật thể hình tam giác có ánh sáng trắng ở mỗi góc. Đây có lẽ là bức ảnh thú vị hơn, Nick Pope, cựu nhân viên và là nhà điều tra UFO cho Bộ Quốc phòng Anh, nói.

Hiện, Lầu Năm Góc chưa phản hồi với đề nghị bình luận của Fox News.

Hoài Linh

