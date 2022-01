Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mắc kẹt trên chuyên cơ Không lực Một, khi ông trở về thủ đô Washington DC giữa bão tuyết.

Theo trang tin The Drive, chuyên cơ chở ông Biden đã hạ cánh xuống Căn cứ quân sự Andrews thuộc bang Maryland, Mỹ vào sáng 3/1 (giờ địa phương). Nhưng bão tuyết lớn khi đó đã khiến xe thang bị sa lầy trong lớp tuyết dày, buộc Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng phải ngồi trên chuyên cơ khoảng 30 phút.

Ông Biden rời khỏi Không lực Một giữa bão tuyết. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden sau đó đã rời khỏi máy bay an toàn và được đoàn xe hộ tống về Nhà Trắng, thay vì sử dụng trực thăng Marine One do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Video: Không lực Một hạ cánh giữa bão tuyết. Nguồn: Twitter

Video: Chiếc xe thang khi tiếp cận Không lực Một bị sa lầy. Nguồn: Twitter

Video: Ông Biden rời khỏi Không lực Một giữa bão tuyết. Nguồn: Twitter

Tuấn Trần

