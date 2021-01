Thống đốc New York Andrew Cuomo đã phải hủy bỏ kế hoạch dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1 tới, vì lý do an ninh.

“Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 20/1. Tôi đã lên kế hoạch tham dự, nhưng buộc phải hủy bỏ. Tôi nghĩ rằng mình nên ở lại bang New York, đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra”, ông Cuomo nói với tờ Bưu điện New York.

Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã có nhiều sự chuẩn bị ở đây. Cơ quan cảnh sát bang New York cũng đang trong công tác chuẩn bị, các nhân viên an ninh đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Nếu có sự cố xảy ra ở tòa nhà hội đồng tiểu bang, thì tôi sẽ ở đó. Người dân New York đã bầu tôi làm thống đốc, và tôi nghĩ bản thân mình nên ở đó trong ngày 20/1. Tôi cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Joe Biden. Ông ấy là một người bạn tốt, và ngày nhậm chức sẽ rất trọng đại”, ông nói thêm.

Tờ Bưu điện New York nhận định, việc ông Cuomo hủy kế hoạch tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden diễn ra trong bối cảnh các cơ quan hành pháp nhận được nhiều báo cáo về các cuộc biểu tình có vũ trang sẽ diễn ra bên ngoài nhiều tòa nhà hội đồng tiểu bang trên khắp nước Mỹ vào ngày 20/1 tới.

Tuấn Trần

