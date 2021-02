Nhóm chuyên gia được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cử tới Trung Quốc tìm hiểu về nguồn gốc Covid-19 tuyên bố đã tìm thấy "các bằng chứng quan trọng" về vai trò của chợ hải sản Vũ Hán trong đại dịch.

Theo Bloomberg, các nhà khoa học của WHO đang hoàn thành báo cáo điều tra tại Trung Quốc. Peter Daszak, một chuyên gia về động vật tại New York (Mỹ) tham gia nhóm điều tra của WHO tiết lộ, các phát hiện then chốt sẽ được công bố trước khi ông và các đồng nghiệp dự kiến rời Vũ Hán vào ngày 10/2.

Nhóm chuyên gia WHO tới chợ Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại thành phố miền trung Trung Quốc, nơi từng là tâm chấn của dịch Covid-19 trên thế giới, ông Daszak cho biết, nhóm điều tra gồm 14 thành viên đã làm việc với các chuyên gia ở đại lục và đến các "điểm nóng" cũng như những trung tâm nghiên cứu để tìm kiếm "một số manh mối thực sự về những gì đã xảy ra".

Phái đoàn WHO chia làm 3 nhóm nhỏ để làm việc, với mục tiêu mỗi nhóm là khác nhau, bao gồm tìm hiểu sự liên quan tiềm ẩn của động vật, sự lây lan của dịch bệnh và những phát hiện từ các mẫu phẩm lấy từ môi trường. Dữ liệu giải trình tự gien đang giúp họ xác định các chuỗi liên kết giữa người nhiễm virus corona chủng mới với các loài động vật hoang dã.

Theo chuyên gia Daszak, chuyến đi khảo sát của ông tại chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán cực kỳ hữu ích. Dù nghiên cứu trình tự gien được tìm thấy trong các ca bệnh phát hiện đầu tiên tại thành phố không liên quan tới chợ hải sản này, nhưng nhóm điều tra đã tìm được “các bằng chứng quan trọng” cho thấy vai trò của chợ trong việc bùng phát dịch. Ông Daszak lưu ý, các nhà khoa học Trung Quốc đã lấy mẫu môi trường bên trong chợ và xác định được các địa điểm phát hiện dấu vết của virus.

Thái Lan lo dịch bùng phát mạnh dịp Tết

Nhà chức trách y tế Thái Lan lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dịch bùng phát mạnh dịp Tết nguyên đán nếu người dân không tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống virus và giãn cách xã hội.

Chawetsan Namwat, người đứng đầu bộ phận kiểm soát dịch bệnh khẩn cấp và các nguy cơ sức khỏe thuộc Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan khuyến nghị các gia đình có thể đón Tết an toàn bằng cách điện đàm thấy hình để giảm gặp mặt trực tiếp và nên đeo khẩu trang khi nói chuyện với nhau trong các cuộc tụ họp trực tiếp.

Theo báo Bangkok Post, Thái Lan dự kiến tiếp tục các nỗ lực xét nghiệm kiểm dịch chủ động dù số ca mắc có chiều hướng giảm. Tính đến hết ngày 7/2, quốc gia này ghi nhận 23.373 ca Covid-19 với 79 trường hợp không qua khỏi.

Trung Quốc yêu cầu các địa phương bỏ các hạn chế quá mức

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 7/2 đưa tin, chính quyền trung ương Trung Quốc vừa yêu cầu các địa phương nới lỏng những lệnh hạn chế phòng ngừa Covid-19 quá mức, với lí do chúng không cần thiết và phản tác dụng.

Nhiều quan chức chính quyền cấp huyện, thị như ở Chiết Giang hay Hắc Long Giang đã tự ý ban hành chính sách xét nghiệm kiểm dịch quá mức Bắc Kinh đề xuất hoặc áp đặt cách ly bắt buộc đối với những người trở về quê ăn tết từ các vùng miền khác của đất nước. Ủy ban Y tế quốc gia chỉ trích những quan chức này là "lười biếng", đồng thời kêu gọi họ thực hiện các biện pháp "phòng ngừa và kiểm soát chính xác".

Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch dịp "xuân vận", khi hàng triệu người lao động xa xứ di chuyển về quê ăn tết, Chính phủ Trung Quốc đã công bố hướng dẫn cấm đi lại với người dân ở các khu vực có nguy cơ cao, nhưng cho phép người từ những khu vực có nguy cơ trung bình được đi lại với điều kiện cơ quan phòng chống dịch địa phương cấp phép và làm xét nghiệm 72 giờ trước khi khởi hành. Người dân ở những nơi có nguy cơ thấp không cần làm xét nghiệm khi có nhu cầu đi lại.

Chính quyền trung ương cũng kêu gọi người dân ai ở đâu ở yên đó. Các địa phương có nhiều người di cư cũng đưa ra các biện pháp khuyến khích để người lao động ở lại đón tết, ví dụ như cho trả lại vé tàu, vé máy bay miễn phí, hỗ trợ các lao động không về quê số tiền tương đương 155 USD.



Trong vòng 24 giờ qua, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong một ngày kể từ ngày 16/12 năm ngoái, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 89.692 người, trong đó 4.636 trường hợp đã tử vong.

Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:

- Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 8/2 (theo giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 219 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 106,6 triệu người với trên 2,3 triệu ca tử vong. Song, hơn 78,3 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã được chữa khỏi. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 27,6 ca bệnh và 474.673 người không qua khỏi.

- Bộ Thống nhất Malaysia cho biết Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) của nước này đã quyết định cho phép tổ chức các bữa tiệc đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, các bữa tiệc như vậy chỉ được tổ chức vào ngày 11/2 với tối đa 15 người, trong đó các thành viên phải đảm bảo điều kiện sống cách nhau trong phạm vi 10km và không được đi lại liên quận hoặc liên bang. Ngoài ra, các hoạt động tôn giáo tại các ngôi chùa và địa điểm thờ cúng cũng được phép tổ chức vào ngày các 11, 12 và 19/2 với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch.

- Nam Phi đã cho dừng tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng dược Anh AstraZeneca sau khi một nghiên cứu mới do Đại học Witwatersrand phối hợp Đại học Oxford tiến hành cho thấy chế phẩm có hiệu quả hạn chế đối với biến thể virus mới được phát hiện ở Nam Phi. Dẫu vậy, AstraZeneca bày tỏ tin tưởng rằng vắc-xin của công ty vẫn có thể bảo vệ mọi người tránh tình trạng biến chứng nặng. Đại diện công ty cũng khẳng định đang cùng Đại học Oxford bắt đầu điều chỉnh vắc-xin để tăng hiệu quả với các biến thể và có khả năng cung cấp cho thị trường vào mùa thu năm nay.

- Bộ trưởng phụ trách công tác tiêm chủng của Anh tuyên bố nước này sẽ không áp dụng "hộ chiếu vắc-xin ngừa Covid-19", nhưng người dân sẽ có thể xin xác nhận đã tiêm phòng từ bác sĩ trong trường hợp họ cần đi tới các nước khác.

