Các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc tin tặc Iran đã gửi thư điện tử đe dọa tới hàng ngàn người Mỹ và đánh cắp dữ liệu về các cử tri tại xứ sở cờ hoa.

Theo Sputnik, trong một tuyên bố chung phát đi cuối ngày 30/10, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan an ninh mạng - an ninh cơ sở hạ tầng (CISA), đơn vị tình báo trực thuộc Bộ An ninh nội địa khẳng định, tội phạm công nghệ cao người Iran "đã thâu tóm thành công dữ liệu đăng ký cử tri tại ít nhất một bang" thông qua khai thác lỗ hổng của các trang web và công cụ mã hóa URL. Tuy nhiên, nhà chức trách không tiết lộ tên của bang bị ảnh hưởng.

"Các phân tích của CISA và FBI chỉ ra, tin tặc (Iran) này đã rà quét trang web của các bang, bao gồm cả các trang web phục vụ bầu cử trong khoảng thời gian từ ngày 20/9 - 28/9. Ngoài ra, chúng tôi quan sát thấy tin tặc cố gắng khai thác các trang web để lấy bản sao dữ liệu đăng ký cử tri trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 - 17/10", trích tuyên bố chung của CISA và FBI.

Theo Reuters, tuyên bố trên đã xác nhận một video phát tán tuần trước như công cụ của một chiến dịch làm sai lệch thông tin trước tổng tuyển cử Mỹ. Trong chiến dịch độc hại này, hàng ngàn thư điện tử có nội dung đe dọa được gửi ngẫu nhiên tới các cử tri Mỹ nhân danh nhóm cánh hữu ủng hộ Tổng thống Donald Trump, kèm video quay cảnh một tin tặc đang phô diễn khả năng đột nhập vào kho dữ liệu của các cử tri.

Các chuyên gia nhận định, video nhằm khiến các cử tri Mỹ lo sợ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Nhà chức trách địa phương đang trong tình trạng báo động cao về nguy cơ tội phạm công nghệ cao xâm nhập mạng và can thiệp vào cuộc bỏ phiếu quốc gia 3/11 tới.

Tuấn Anh

