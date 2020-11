Một tòa án ở Philadelphia, bang Pennylvania, vừa bác 5 đơn kiện của chiến dịch Trump và phe Cộng hòa cáo buộc có "bất thường" ở những lá phiếu gửi qua thư trong cuộc bầu cử 2020.

Báo The Hil đưa tin, các đơn kiện kể trên phản đối tính hợp lệ của hơn 8.300 lá phiếu ở Philadelphia, cho rằng có những bất thường vì cử tri không điền tên dưới chữ ký hoặc không ghi địa chỉ trên bì thư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa chấp nhận thua đối thủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. Ảnh: MSN

Tòa bác bỏ tất cả những đơn kiện này, khẳng định chúng không hợp lý vì Hội đồng Bầu cử địa phương không yêu cầu cử tri phải điền tên hoặc địa chỉ của họ, và thông tin đã được in trên bì thư. Tòa còn khẳng định, những phiếu bầu qua đường bưu điện đều đến nơi đúng hạn và đã được kiểm.

Phán quyết trên được tòa đưa ra trong bối cảnh chiến dịch của Tổng thống Donald Trump liên tiếp nhận tin buồn tương tự ở một số bang chiến địa, với giới chức ở Michigan và Wisconsin bác bỏ tuyên bố của ông về gian lận bầu cử, lý giải không có bằng chứng nào cho điều này.

Tin vui duy nhất trong cuộc chiến pháp lý của nhóm Trump là phán quyết của một tòa án ở bang Pennsylvania hôm 12/11 rằng những phiếu bầu không được cử tri xác nhận danh tính trước ngày 9/11 sẽ không được tính. Tuy vậy, do số phiếu loại này rất ít nên khó có thể làm thay đổi kết quả kiểm phiếu chính thức của bang này.



Trước đó trong tuần, các quan chức cấp cao trong Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra tuyên bố chung khẳng định cuộc bầu cử 2020 là "an toàn nhất" trong lịch sử nước này.

Đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa chấp nhận thất bại trước đối thủ Joe Biden, dù truyền thông Mỹ cùng lãnh đạo nhiều nước đã công nhận chính trị gia Dân chủ này giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các hãng tin lớn ở Mỹ dự đoán ông Biden giành tổng cộng 306 phiếu đại cử tri và ông Trump thu về 232 phiếu.

Thanh Hảo





