Theo Phó đô đốc Michael F. McAllister, chỉ huy lực lượng Tuần duyên Mỹ khu vực Thái Bình Dương, quy định an toàn hàng hải mới của Trung Quốc là đáng lo ngại và có nguy cơ gây bất ổn.

"Rõ ràng, quy định mới này đi ngược lại những thỏa thuận và thông lệ quốc tế", Phó đô đốc McAllister phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến vào sáng 3/9 (giờ Việt Nam), "Nếu những gì chúng tôi đọc được là chính xác, thì đây là điều rất đáng lo ngại vì những quy định này sẽ tạo nền tảng cho bất ổn, xung đột nếu được thực thi".

Trước đó, trong thông báo về Luật An toàn Giao thông Hàng hải sửa đổi, Cục Hải sự Trung Quốc cho hay nước này sẽ có quyền kiểm soát thông tin của bất kỳ tàu thuyền nước ngoài nào đi qua những vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố "chủ quyền".

Theo tạp chí Newsweek, quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1/9, được áp dụng với các loại tàu lặn, tàu hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ, tàu chở dầu, hóa chất, khí đốt, các chất độc hại và những tàu thuyền bị xem là "mối đe dọa" đối với an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc.

Phó đô đốc Michael F. McAllister, chỉ huy lực lượng Tuần duyên Mỹ khu vực Thái Bình Dương. Ảnh: Ktoo

Giới quan sát nhận định quy định an toàn hàng hải mới có thể được Trung Quốc áp dụng ở cả khu vực Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông. Họ cũng không loại trừ khả năng nó còn có thể được áp đặt lên cả các tàu quân sự, trong đó có các tàu chiến Mỹ.

Theo Phó đô đốc Michael F. McAllister, Biển Đông là "siêu xa lộ" trong các hoạt động hàng hải trên toàn cầu, nên sự hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên trong khu vực là điều rất quan trọng để xây dựng tính quản lý hàng hải tốt.

Chỉ huy lực lượng Tuần duyên Mỹ khu vực Thái Bình Dương cũng cho rằng, sự hiện diện của Tuần duyên Mỹ trong khu vực một phần là để hỗ trợ các đối tác then chốt trước những lo ngại về các hành động của Trung Quốc.

"Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều sự quan tâm đến việc hợp tác với Tuần duyên Mỹ, nhằm bảo bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải", ông McAllister cho biết. "Điều quan trọng là (chúng tôi) phải hỗ trợ những đối tác then chốt, những bên đang lo ngại về sự thiếu hụt trang bị và năng lực để đối phó với các hành động quyết liệt và mang tính cưỡng ép của Trung Quốc".

Trước Phó đô đốc McAllister, Bộ Quốc phòng Mỹ từng lên tiếng chỉ trích quy định hàng hải mới của Trung Quốc, và cho rằng quy định này đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do đi lại trên biển.

"Mỹ vẫn kiên quyết rằng, bất kỳ luật hoặc quy định nào của quốc gia ven biển không được vi phạm các quyền hàng hải và hàng không mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật pháp quốc tế", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Supple cho biết trong một tuyên bố hôm 1/9.

"Các tuyên bố chủ quyền trên biển bất hợp pháp, bao gồm cả ở Biển Đông, đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại hợp pháp không bị cản trở, các quyền và lợi ích ở Biển Đông và của các quốc gia ven biển", ông Supple nhấn mạnh.

Việt Anh

Mỹ lên án quy định hàng hải mới của Trung Quốc ở Biển Đông Lầu Năm Góc, ngày 1/9, đưa ra tuyên bố dường như bác bỏ quy định an toàn hàng hải mới của Trung Quốc, gọi đó "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với tự do hàng hải và thương mại.