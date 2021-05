Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và Tổ chức East Meets West Foundation (EMWF) hôm nay công bố “dự án trao quyền cho phụ nữ nghèo và yếu thế khắc phục tác động của dịch Covid-19 tại Hải Dương”.

Dự án được tài trợ bởi Đại sứ quán New Zealand với ngân sách 800 triệu đồng (50.000 đôla New Zealand), do EMWF thực hiện thông qua hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, dự kiến sẽ hỗ trợ cho 270 hộ gia đình tại 5 xã thuộc huyện Kinh Môn.

“Đây là dự án thứ ba về hỗ trợ khắc phục hậu quả Covid-19 mà Đại sứ quán New Zealand đã sát cánh cùng Việt Nam, đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước”, bà H.E. Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết.

“Sáng kiến mang tính thực tế cao này sẽ giúp giảm thiểu những tác động của đại dịch đối với kinh tế của phụ nữ và gia đình họ. Những nhóm xã hội này đã trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương về kinh tế trong thời kỳ đại dịch, và chúng tôi tin tưởng rằng dự án sẽ giúp các gia đình ở Hải Dương sớm ổn định sau đại dịch”, bà nói.

Theo báo cáo của UN Women, 87% phụ nữ cho biết thu nhập của họ đã bị giảm do ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời bày tỏ mối lo ngại về tỉ lệ thất nghiệp tăng cao và giảm nhu cầu đầu ra sản phẩm sau khi đại dịch kết thúc. Vì vậy một trong những nhu cầu cấp thiết là hỗ trợ các lao động nữ và đối tượng dễ bị tổn thương vượt qua tác động của đại dịch thông qua các chương trình hỗ trợ ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế.

Thông qua dự án nói trên, các hộ gia đình phụ nữ dễ bị tổn thương sẽ nhận được hỗ trợ phục hồi sinh kế để cải thiện thu nhập, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh còn nhiều bất ổn.

Tổ chức EMWF cùng các chuyên gia kinh tế nông nghiệp sẽ đánh giá nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ nông nghiệp, từ đó cung cấp sản phẩm sinh kế như hạt giống, con giống, công cụ sản xuất phù hợp đến với từng gia đình. Ngoài ra, các hộ gia đình cũng nhận được gói hỗ trợ khẩn cấp để trang trải chi phí cho nhu yếu phẩm thiết yếu, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ gia đình.

2021 đánh dấu năm thứ 46 phát triển quan hệ hợp tác ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. Trong thời gian qua, New Zealand đã hỗ trợ nhiều kinh nghiệm và kiến thức để xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam hướng tới phát triển thịnh vượng và ổn định chung.

Bảo Đức