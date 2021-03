Báo Wall Street Journal đưa tin, nhóm điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lên kế hoạch hủy bỏ một báo cáo tạm thời về nhiệm vụ gần đây của họ tại Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin nào về sự chậm trễ trong việc công bố kết quả cuộc điều tra của phái đoàn do WHO cử đến thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi phát hiện những ca Covid-19 ở đầu tiên vào cuối 2019. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters, ông Tarik Jasarevic, người phát ngôn của WHO, chỉ nói ngắn gọn: "Báo cáo đầy đủ sẽ có trong vài tuần tới và sẽ bao gồm những phát hiện mang tính mấu chốt".

Nhóm điều tra của WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Cũng theo Wall Street Journal, một nhóm 26 nhà khoa học, trong một bức thư ngỏ được công bố hôm 4/3, đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế mới về nguồn gốc Covid-19. Nhóm tuyên bố "những hạn chế về cơ sở" đã khiến nhiệm vụ điều tra của WHO trở nên "bất khả thi". Ngoài ra, họ cũng đặt nghi vấn về tính "độc lập khoa học" của cuộc điều tra này, khi một nửa thành viên trong phái đoàn của WHO là công dân Trung Quốc.

"Do đó, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng, nhóm điều tra chưa có đủ quyền hạn, sự độc lập hoặc quyền tiếp cận cần thiết để thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ và không hạn chế đối với tất cả các giả thuyết về nguồn gốc liên quan đến virus corona, dù là lan truyền trong tự nhiên hay bất kỳ sự cố nào liên quan đến phòng thí nghiệm/nghiên cứu", bức thư nêu rõ.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tích cực vận động hành lang cho một cuộc điều tra minh bạch hơn về nguồn gốc dịch Covid-19, đồng thời thúc giục Trung Quốc công bố tất cả dữ liệu có liên quan, bao gồm số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận lần đầu tiên vào tháng 12/2019 và những ca nhiễm có thể xảy ra trước đó.

Về phần mình, Trung Quốc cũng nhiều lần lên tiếng bác bỏ khả năng virus corona bị phát tán từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng thúc giục WHO cử các phái đoàn tương tự đến những quốc gia khác, trong đó có Mỹ, để điều tra xem liệu virus corona có thể có nguồn gốc bên ngoài Trung Quốc và lây lan đến Vũ Hán qua bao bì thực phẩm đông lạnh hay không.

Hôm 9/2, ông Peter Ben Embarek, chuyên gia về an toàn thực phẩm và các bệnh lây nhiễm từ động vật của WHO, khẳng định nguồn gốc của dịch Covid-19 "rất khó có thể" bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 12/2, Giám đốc điều hành WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tất cả các giả thuyết về nguồn gốc dịch vẫn được để ngỏ.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Việt Anh

