Cập nhật kênh sóng phát và link xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan, ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan:

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan diễn ra vào lúc 17h00 ngày 27/10 (giờ Việt Nam).

Người hâm mộ theo dõi trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan trên các kênh VTV5, VTV6. Bên cạnh đó, độc giả có thể xem trên kênh Youtube Next Sports, ON Football hoặc ứng dụng On Sports.

U23 Việt Nam đá trận ra quân vòng loại U23 châu Á với U23 Đài Loan

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan, bắt đầu từ lúc 16h30 cùng ngày.

Phong độ gần đây

U23 Việt Nam (2 thắng, 2 hòa, 1 thua)

16/1/2020: U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên

13/1/2020: U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam

10/1/2020: U23 Việt Nam 0-0 U23 UAE

10/12/2019: U23 Indonesia 0-3 U23 Việt Nam

7/12/2019: U23 Việt Nam 4-0 U23 Campuchia

U23 Đài Loan (1 hòa, 4 thua)

26/3/2019: U23 Campuchia 1-1 U23 Đài Loan

24/3/2019: U23 Đài Loan 0-6 U23 Úc

22/3/2019: U23 Hàn Quốc 8-0 U23 Đài Loan

20/8/2018: U23 Đài Loan 0-2 U23 Lào

15/8/2018: U23 Hong Kong 4-0 U23 Đài Loan

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Quang Vinh, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Xuân, Bảo Toàn, Văn Công, Hoàng Anh, Hai Long, Văn Đô, Xuân Tú.

U23 Đài Loan: Cai Yuxiang, Zheng Zhihuan, Fang Lipeng, Ma Liangcheng, Zhang Jiawen, Liang Mengxin, Feng Shaoqi, Wu Yanshu, Cai Zhengru, Lin Weijie, Lin Mingwei.

Q.C

