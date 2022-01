Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020, năm 2021 vận tải hành khách hàng không tiếp tục giảm mạnh. Đến hết tháng 9/2021, tổng thị trường chỉ đạt 13,4 triệu hành khách, giảm 42,1% so với năm 2020 và giảm 77% so cùng kỳ năm 2019. Riêng đối với hành khách quốc tế, chỉ đạt 349 nghìn hành khách, giảm 95,1% so cùng kỳ năm 2020 (giảm 98,8% so với cùng kỳ năm 2019). Dự kiến cả năm, lượng hành khách có thể đạt 17,5 triệu người (giảm 52% so với năm 2020). Đặc biệt, từ khi bùng phát dịch lần thứ 4 ở Việt Nam tới nay, các hãng hàng không lâm vào tình trạng nguy hiểm, doanh thu giảm 80-90%; dòng tiền thiếu hụt nghiêm trọng; các nguồn lực về tài sản, tài chính tích lũy của các hãng bị cạn kiệt. Sản lượng điều hành bay ước đạt 290 nghìn lần chuyến, so với 1 triệu lần chuyến năm 2019. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, ngành hàng không đã chuyển hướng sang vận tải hàng hoá. Đây được xem là điểm sáng trong giao thông hàng không năm 2021. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm đã đạt gần 912 nghìn tấn hàng hóa, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó vận chuyển quốc tế tăng (25,1% so với cùng kỳ 2020) còn vận chuyển nội địa lại giảm (9%).