Hai chú cháu đã đánh CSGT ở TP.HCM và khi người nhà có mặt thì cũng tham gia. Vào cuộc xác minh làm rõ, Công an bắt khẩn cấp hai chú cháu.

Liên quan đến vụ nhiều đối tượng trong 1 gia đình tấn công CSGT xảy ra 2 ngày trước tại đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tân, huyện Bình Chánh như đã thông tin, diễn biến mới nhất ngày 3/12 Công an huyện này ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

2 đối tượng gồm: Trần Hoàng An (SN 1996) và Trần Văn Út (SN 1989, là chú ruột của An, cùng quê Bạc Liêu và đều tạm trú ở địa phương).

Hiện Công an đang làm rõ, hành vi của những đối tượng khác để củng cố hồ sơ xử lý. Số đối tượng này khi bị mời làm việc đều đã thừa nhận hành vi.

Hiện trường xảy ra vụ việc cả nhà tham gia đánh tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường

Như đã thông tin, 16h chiều 1/12, Đại uý Hồ Trọng Nghĩa và Thượng uý Huỳnh Phúc Đạt thuộc đội CSGT Tân Túc của phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã An Phú Tây.

Lúc này, đối tượng An có dấu hiệu say xỉn, điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều trên đường, không đội nón bảo hiểm. Khi thấy tổ CGST phía trước, An dừng xe cách 15m rồi lấy điện thoại ra quay.

Khi Đại uý Nghĩa nhắc nhở thì đối tượng cự cãi và đánh vào mặt Đại uý CSGT 3 - 4 cái. Thượng uý Đạt chứng kiến đã đến hỗ trợ thì An bỏ đi.

Bất ngờ chú ruột của An, là đối tượng Út xuất hiện, An cũng quay lại và cùng đuổi đánh 2 cán bộ CSGT. Út ôm Thượng uý Đạt lại để An đánh.

Ông Lê Văn Hoàng (là hàng xóm của An) đứng ở hiện trường, chứng kiến toàn bộ vụ việc, đã chạy về báo cho mẹ, em gái của An. Những người này rủ thêm Trần Văn Quy (SN 1997) ra hiện trường.

Quy yêu cầu An và Út lên xe để chở về. Thượng uý Đạt chặn đầu xe lại, Quy đã húc xe thẳng khiến Thượng uý CSGT té xuống đường.

Tranh thủ lúc ồn ào, ông Hoàng đã lấy xe chở An về.

Hiện trường vụ việc khá ồn ào, nhiều người dùng điện thoại quay lại diễn biến và phát tán trên mạng. Cộng đồng mạng búc xúc với những người xem thường pháp luật.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh vào cuộc phối hợp cùng phòng CSGT đường bộ - đường sắt để làm rõ, xử lý nghiêm.

Đi xe máy vi phạm, nhóm thanh niên gọi người nhà ra tấn công CSGT Nhóm thanh niên đi xe gắn máy vi phạm, rồi giở trò, đánh CSGT. Nhiều người thân của thanh niên này đã tham gia tấn công CSGT.

Phước An