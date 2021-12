Còn tận 5 tháng nữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mới dự kiến thí điểm dừng thu phí thủ công. Vì sao việc làm tiến bộ này còn không ít lái xe phản đối?

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Tổng cục Đường bộ dự kiến thí điểm từ chối phục vụ xe không dán thẻ thu phí tự động không dừng đi vào đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Từ chối xe không dán thẻ, chưa phù hợp?

Anh Vũ Văn Nam, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, chủ trương từ chối xe không dán thẻ thu phí tự động đi vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là chưa phù hợp.

Theo anh Nam, bản thân anh và nhiều người ở Hà Nội rất ít khi lái xe ra khỏi địa phận Thủ đô nên không dán thẻ thu phí tự động là bình thường.

Anh cho rằng, thu phí tự động là văn minh, nhưng vẫn nên dành một làn hỗn hợp cho những xe chưa dán thẻ thu phí tự động. Ở các nước phát triển họ thu phí không dừng phổ biến, nhưng vẫn có làn hỗn hợp dành cho các xe sử dụng dịch vụ một dừng.

Anh Nguyễn Dương, một chủ phương tiện ở Long Biên (Hà Nội) chia sẻ, phải dán thẻ thu phí tự động không dừng khi chạy vào đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là việc “áp đặt”, là độc quyền không cho người dân tự do đi lại. Thực tế có người rất ít đi nên họ không muốn dán thẻ, bởi vậy cần thiết có làn dành cho xe trả tiền mặt.

Nhiều ý kiến cho rằng vẫn nên duy trì một làn hỗn hợp trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo anh Dương, bên cạnh việc đưa ra chính sách “ép” phương tiện phải dán thẻ thu phí tự động thì cơ quan quản lý nhà nước cần phải xem lại lý do vì sao đến nay có rất ít xe dán thẻ đi vào làn thu phí tự động. Nếu thực sự tiện ích thì chắc chắn người dân sẽ chủ động sử dụng dịch vụ, không nhất thiết phải đưa ra giải pháp "ép buộc".

Chỉ nên để một làn hỗn hợp

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty CP Vận tải TM & DV Đất Cảng, đơn vị có tuyến xe khách cố định chuyên chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng chia sẻ, việc thí điểm thực hiện từ chối phục vụ xe không dán thẻ thu phí tự động đi vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là cần thiết nếu đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

“Thời buổi chuyển đổi số, nhà nước và doanh nghiệp đã đầu tư để hoàn thành các trạm thu phí tự động nhưng tỷ lệ xe dán thẻ lại rất ít, tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư. Nhất là trong điều kiện dịch bệnh hiện nay nếu chủ xe sử dụng thẻ thu phí tự động sẽ hạn chế tiếp xúc, đi lại nhanh và thuận tiện hơn nhiều”, ông Hải nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam chia sẻ, thu phí tự động là dịch vụ văn minh hiện đại, Bộ GTVT, Chính phủ cũng đã vận động chủ phương tiện thực hiện để thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ phương tiện dán thẻ đi vào làn không dừng rất thấp. Nếu cứ trì hoãn mãi thì chưa biết bao giờ người dân mới hình thành được ý thức sử dụng dịch vụ thuận tiện này.

Theo ông Thanh, việc đưa ra quy định từ chối phục vụ xe không dán thẻ tự động đi vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có thể xem là một giải pháp để hướng người dân đến sử dụng dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, khi thực hiện phải đảm bảo tính pháp lý.

“Với nhiều xe đi thường xuyên vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có thể nghiên cứu để áp dụng được, còn những xe thỉnh thoảng đi vào thì phải tính toán, nhưng về cơ bản tất cả các tuyến đường cần nhanh chóng triển khai đồng bộ các làn không dừng, chỉ nên để lại một làn hỗn hợp”, ông Thanh nói.

Ông Thanh cho rằng, đến nay cơ bản các ngân hàng đã cho liên thông với thẻ thu phí không dừng nên việc nạp tiền vào tài khoản thu phí đã khá thuận tiện. Người dân hoàn toàn có thể chủ động nạp tiền vào tài khoản trước mỗi chuyến đi một cách linh hoạt mà không gặp phải khó khăn nào.

Hệ thống của thẻ giao thông đã kết nối đến các ngân hàng và ví điện tử thông qua Trung gian thanh toán Viettelpay. Khách hàng hoàn toàn có thể thao tác nạp tiền từ các ví điện tử và thẻ ngân hàng vào tài khoản giao thông.

Ông Bùi Trình, Tổng Giám đốc Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) cho hay, lý do tài khoản thẻ giao thông ePass không kết nối trực tiếp sang các ngân hàng là do giới hạn tốc độ xe qua trạm lớn hơn 40km/h, do vậy để barrier có thể đóng mở kịp thời khi phương tiện lưu thông qua trạm thì thời gian giao dịch gọi lệnh kiểm tra tài khoản và xác nhận phương tiện đủ tiền trong tài khoản, hạ lệnh mở Barrier là cần lớn hơn 80 ms.

Nếu thí điểm thì cần phải có lộ trình

Đại diện Chủ đầu tư cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (VIDIFI) kiến nghị, trong trường hợp thí điểm từ chối xe chưa dán thẻ thu phí tự động đi vào tuyến đường thì cần phải có lộ trình để tuyên truyền tới chủ phương tiện. Bởi, thực tế hiện nay nhiều xe dán thẻ rồi nhưng khi đi vào làn không dừng lại không nạp tiền nên rất khó khăn cho lực lượng thu phí tại trạm.

Đại diện VIDIFI cho rằng, để phương án thí điểm chỉ thu phí không dừng trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thành công cần phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý khi yêu cầu người tham gia giao thông phải sử dụng thu phí không dừng khi lưu thông trên tuyến đường, tăng cường xử phạt khi người tham gia giao thông không tuân thủ, tuyên truyền cho người dân biết trước khi áp dụng.

Vẫn rất ít phương tiện dán thẻ thu phí không dừng

Đặc biệt các đơn vị cung cấp dịch vụ phối hợp với đơn vị quản lý vận hành đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố tránh gây bức xúc cho chủ phương tiện. Chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý trong các tình huống phát sinh khi triển khai thực hiện.

Trong thời gian đầu áp dụng thí điểm có thể còn tình trạng xe chưa nắm bắt được thông tin, chưa kịp dán thẻ, thẻ không đủ tiền,... Do vậy, VIDIFI kiến nghị vẫn phải bố trí 1 làn hỗn hợp để xử lý tình trạng trên, tránh gây ùn tắc, xung đột giao thông tại trạm thu phí.

Đặc biệt, khi triển khai thí điểm xảy ra tình trạng ùn tắc thì không thực hiện xả trạm thu phí. Bố trí lực lượng công an, CSGT để đảm bảo an ninh trật tự tại trạm, tăng cường xử lý các phương tiện đi nhầm làn.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc dự kiến thí điểm từ chối phục vụ xe không dán thẻ thu phí tự động vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng mới chỉ là dự kiến của Tổng cục Đường bộ. Tuy nhiên để thực hiện được thì cần phải có nghị quyết về thu phí không dừng để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện.

Do vậy, phải chờ thông báo chính thức từ Bộ GTVT và Chính phủ.

Theo quyết định của Chính phủ, sau 31/12, người dân phải trả phí khi dán thẻ thu phí không dừng đường bộ.Theo đó, người dân chỉ còn một tháng để được gắn thẻ không dừng miễn phí trên phương tiện; mức phí từ sau 31/12 là 135.000 đồng.

Vũ Điệp