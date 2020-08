Tài xế người Việt Nam chở 7 người quốc tịch Trung Quốc đến khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh không khai báo, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ đưa đi cách ly.

Trung tâm y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo về trường hợp tài xế chở 7 người Trung Quốc đến khu vực biên giới nhưng không khai báo.

7 người Trung Quốc bị phát hiện đưa đi cách ly - Ảnh: Báo Tây Ninh

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 2/8, tài xế B.V.Đ (SN 1980, ngụ Đồng Nai) lái xe ô tô từ Đồng Nai đến quận 7, TP.HCM để đón 7 người quốc tịch Trung Quốc về tỉnh Tây Ninh.

Quá trình di chuyển, những người này không khai báo y tế, không trình diện lực lượng chức năng.

Đến 19h30 cùng ngày, khi xe đang di chuyển tại đường mòn thuộc ấp Long An, xã Long Thuận thì bị công an huyện Bến Cầu phối hợp với lực lượng biên phòng chốt Long An - Bến Cầu phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, 8 người trên xe có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tất cả sau đó được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung K71 (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu).

Trước đó, trong ngày 2/8, tổ tuần tra CSGT công an huyện Bến Cầu phát hiện xe taxi biển số TP.HCM chở một người khách nước ngoài không có giấy tờ tùy thân đến khu vực xã Lợi Thuận để chuẩn bị xuất cảnh qua Campuchia.

Tiếp đó, Trạm Công an quản lý xuất nhập cảnh Mộc Bài phối hợp với chốt phòng, chống dịch Covid -19 thuộc Đồn biên phòng Phước Chỉ bắt giữ 2 đối tượng (một người Việt Nam và một người Nigeria) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Võ Quang Luân (SN 1986), được một người Campuchia thuê dắt người Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam với giá 9,3 triệu đồng.

Khi cả hai vừa đến khu vực trên thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Xuân An - Minh Châu