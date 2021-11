Dù dịch vụ đòi nợ thuê bị khai tử từ ngày 1/1/2021, nhưng câu chuyện đòi nợ theo kiểu xã hội đen vẫn chưa khi nào hết nhức nhối, thậm chí còn biến tướng tinh vi, khó ngờ.

Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm sau khi Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) vào chiều ngày 17/6/2020.

Ủy viên Thường trực UB Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân từng bày tỏ quan ngại về dịch vụ đòi nợ thuê vì đa số các công ty đòi nợ thuê đều câu kết với băng nhóm xã hội đen.

Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng cho biết, các DN đang kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được tiếp tục hoạt động tới ngày 1/1/2021.

Trên thực tế, câu chuyện đòi nợ theo kiểu xã hội đen vẫn chưa khi nào hết nhức nhối, thậm chí còn biến tướng tinh vi, khó ngờ.

Đầu tháng 11, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm tội phạm đòi nợ bằng cách bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Cầm đầu ổ nhóm đòi nợ này là Mai Văn Sự (SN 1977, trú ở quận Nam Từ Liêm).

Mai Văn Sự (ảnh trái) và đồng bọn

Sự có mối quan hệ khăng khít với nhiều “đại ca” Hà thành, nuôi ăn nhóm đàn em để phục vụ cho việc đi đòi nợ thuê.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, trú tại Hà Nội) nhờ Sự đòi nợ chị Ngô Thị C. (trú tại Nam Từ Liêm) hơn 5,1 tỷ đồng.

Sau khi yêu cầu Chiến làm hợp đồng ủy quyền đi đòi nợ, từ ngày 13/10, Sự đến nhà và yêu cầu “con nợ” trả tiền. Mai Văn Sự chỉ đạo đàn em “ăn ở” tại cổng nhà người nợ tiền, chia thành 2 ca, ngày đêm “đóng quân” trước cửa nhà chị C., không cho chị đi đâu để gây sức ép.

Sự còn in tờ rơi với nội dung đe dọa, gây mất thanh danh, uy tín rồi dán lên nhà "con nợ" và nhiều nơi xung quanh để tăng sức ép. Việc đòi nợ thuê chỉ dừng lại khi chị C. trình báo, công an vào cuộc.

Vào giữa tháng 6, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khởi tố, bắt tạm giam Đào Duy Thắng (46 tuổi), Văn Hồng Mẫn (32 tuổi, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột), Nguyễn Văn Đô (40 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Nguyễn Duy Trọng (38 tuổi, trú huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5, anh N.V.N.T (31 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) có vay mượn của bà T.T.T (47 tuổi, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) 4,4 tỷ đồng.

Đến hạn trả nợ, bà T. nhiều lần đòi tiền anh T. nhưng không được nên đã thuê Đào Duy Thắng đi đòi giúp. Thắng đồng ý và gọi thêm đám đàn em cùng đi đòi nợ.

Khoảng 9h ngày 4/6, bà T. hẹn anh T. đến nhà mình ở phường Tân Lợi rồi khóa trái cửa để nhóm đòi nợ thuê khống chế, bắt giữ, đánh đập, ép trả nợ.

Các đối tượng đưa anh T. lên xe ô tô chở đi nhiều nơi và cuối cùng đưa đến huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đe dọa sẽ đưa nạn nhân ra nước ngoài giết, bán thận lấy tiền.

Trong đêm đó, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, anh T. lấy được điện thoại và gửi định vị cho người thân. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, một tổ công tác của Công an TP. Buôn Ma Thuột nhanh chóng xuống tỉnh Đắk Nông, giải cứu anh T.

Biến tướng khó ngờ

Vào hồi cuối tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh (29 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa), Bùi Ngọc Thủy (37 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (29 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) để điều tra về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Thị Vân Anh tại CQĐT

“Bà trùm” Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong khi đó, chồng Vân Anh là Đào Quốc Huy (29 tuổi, cùng trú ở phường Thổ Quan) bị khởi tố tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, từ cuối tháng 12/2020, vợ chồng Vân Anh cùng các đồng phạm tham gia các nhóm kín về mua bán dâm trên mạng xã hội để quảng cáo cho vay lãi nặng theo hình thức "bốc bát họ".

Vân Anh đề nghị người có nhu cầu phải chụp chứng minh thư cùng ảnh chân dung, ảnh giao diện tài khoản mạng xã hội và đặc biệt là ảnh khỏa thân.

Ai không đáp ứng được các điều kiện trên thì phải cung cấp mật khẩu điện thoại, thế chấp hoặc tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản mạng xã hội, tài khoản icloud.

Đến hạn không trả, vợ chồng “bà trùm” dùng những “tài liệu nhạy cảm" này để uy hiếp khách hàng. Hành vi của nhóm này khiến nhiều người rơi vào tình trạng "khốn đốn".

Một trong những nạn nhân là chị Nguyễn Thị N. (quê Nghệ An), từ đầu tháng 5 đến nay đã vay 7 lần, tổng cộng 163 triệu đồng.

Mức lãi suất mà chị N. phải trả là từ 10.000 - 20.000 đồng/triệu/ngày; mỗi ngày trả lãi và gốc từ 150.000 - 200.000 đồng, hoặc theo chu kỳ 10 ngày trả lãi/lần.

Chị N. bị Vân Anh đe dọa sẽ tung ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu không trả đủ. Khi bị bắt trong một vụ mua bán dâm, chị N. khai phải mại dâm để có tiền trả lãi vay.

T.Nhung (tổng hợp)