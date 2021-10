Trong 10 ngày tới, các tỉnh Trung Bộ có mưa to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ 23-29/10, khu vực Bắc Bộ í́t mưa. Ngày 23/10 trời rét, những ngày sau đêm và sáng trời lạnh.

Mực nước trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước lên từ 0,5-1m. Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ.

Miền Trung đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét

Khu vực Hà Nội một tuần tới ít mưa. Ngày 23/10 trời rét, những ngày sau đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ nay đến 25/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên 2 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít mưa. Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khoảng ngày 27-29/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to tiếp theo.

Trong 10 ngày tới, các sông khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ. Các tỉnh Trung Bộ đối mặt với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 23-29/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa giông tập trung vào chiều và tối); riêng Tây Nguyên ngày 27-28/10 có nơi mưa to đến rất to.

Trên các sông ở khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Tây Nguyên.

Mực nước các sông Nam Bộ lên trong những ngày đầu do ảnh hưởng của kỳ triều cường, sau xuống. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại TP.HCM và khu vực hạ nguồn sông Cửu Long.

Dự báo khoảng ngày 24-25/10, ở vùng biển Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; ngày 26-27/10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Hương Quỳnh