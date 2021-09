Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là CONSON (Côn Sơn) và có xu hướng di chuyển vào Biển Đông.

Chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão Côn Sơn với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng từ đêm 8/9 đến ngày 9/9, bão Côn Sơn sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Sau đó, cơn bão di chuyển về phía Tây, hướng về các tỉnh miền Bắc nước ta và có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày nghỉ cuối tuần này và đầu tuần tới.

Nhiều đài khí tượng quốc tế cũng đưa ra dự báo bão Côn Sơn dự kiến sẽ đi vào Biển Đông và đổ bộ vào miền Bắc nước ta vào cuối tuần này.

Hướng đi dự báo bão Côn Sơn của Trung tâm cảnh báo bão Hải quân Mỹ.

Hướng đi dự báo bão Côn Sơn của Đài Khí tượng Nhật Bản.

Người dân các địa phương khu vực Bắc Bộ, miền Trung cần khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu bảo đảm an toàn trước khi mưa lũ.

Gia cố các kho tàng, khu vực lưu trữ sản phẩm, vật tư; bảo đảm kê cao tránh ngập, có phương án xử lý kịp thời nếu bị ngập lụt...

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên đêm nay và ngày mai (7/9), ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-70mm/24h, có nơi trên 90mm/24h.

Từ đêm mai đến ngày 9/9, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm mai đến 9/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

