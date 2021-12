Đại diện Cục C03 Bộ Công an cho biết, việc điều tra mở rộng vụ án Công ty Việt Á "thổi giá" kit test Covid-19 đang được thực hiện là "không có vùng cấm".

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 28/12, phóng viên báo chí đặt câu hỏi về kết quả điều tra dấu hiệu thông đồng nâng giá kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với các địa phương khác ngoài Hải Dương. Kết quả xác minh lời khai của các bị can về việc chi "hoa hồng" cho CDC Nghệ An đến đâu? Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra có làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế khi đề án dùng tiền nhà nước nghiên cứu nhưng để cho Công ty Việt Á kinh doanh từ đó nâng giá, gây thiệt hại tài sản nhà nước?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục Phó Cục C03

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết, ngày 17/12 cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay C03 đã khởi tố 7 bị can có sai phạm về tội danh này.

"Sau khi khởi tố các bị can, cơ quan điều tra công bố các thông tin cần thiết. Mọi khía cạnh của vụ án sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm, không có vùng cấm"- ông Thành thông tin.

Phan Quốc Việt (trái) và Phạm Duy Tuyến

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

CQĐT Bộ Công an đang làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit test Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, để có tiền trích % cho Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương), ông Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Việt Á) đã nâng khống giá đầu vào chi phí sản xuất sản phẩm vật tư, thiết bị của Công ty Việt Á.

Công ty Việt Á đã "lại quả" cho ông Phạm Duy Tuyến gần 30 tỷ đồng. Đây là số tiền được trích % trên tổng giá trị theo 5 hợp đồng.

Ngoài các bị can Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 đối tượng liên quan để làm rõ các sai phạm.

Đoàn Bổng