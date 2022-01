Từ manh mối Khải có quan hệ tình cảm với người phụ nữ bán cá ở TP Sơn La (tỉnh Sơn La), các trinh sát lần ra chỗ ở và ập vào bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vừa bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Khải (trú tại xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Khải bị truy nã với tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2020, Khải sang nhà bạn ở cùng xã chơi. Tại đây, Khải giao cấu với bé gái 13 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé gái đã làm đơn trình báo lên công an huyện Mỹ Đức. Quá trình xác minh, Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khải.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn nhà của "người tỉnh" của Khải tại TP Sơn La

Cuối năm 2021, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa tiếp nhận lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội về đối tượng Nguyễn Văn Khải và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để dựng chân dung của đối tượng phục vụ việc truy bắt.

Trinh sát Nguyễn Tuấn Vũ, Đội Điều tra tổng hợp cho VietNamNet biết, từ việc tiếp nhận thông tin đến lúc bắt giữ Khải kéo dài trong 5 ngày.

Theo trinh sát Vũ, quá trình xác minh nhân thân của đối tượng bước đầu xác định, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Khải sinh sống tại tỉnh Hòa Bình với một người phụ nữ. Tuy nhiên, với hành tung bí ẩn và thông thạo địa bàn, Công an huyện Mỹ Đức từng tổ chức truy bắt nhưng đối tượng bỏ trốn. Từ đó, thông tin về Khải rất mỏng, y cắt mọi liên lạc với gia đình.

Trước khi gây ra vụ việc, Khải có thời gian làm lái xe đường dài dọc các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La. Từ việc lái xe, Khải có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ hơn tuổi mà đối tượng này đi qua.

Thông tin nhận dạng ban đầu của các trinh sát là đối tượng này nghiện hút, khuôn mặt già trước tuổi, gầy, hốc mắt sâu, môi thâm, trên tay có hình xăm con bọ cạp. Đặc biệt, Khải rất nghiện trò chơi bắn cá và thường xuyên lui tới các điểm tổ chức trò chơi này.

Thời điểm các trinh sát ập vào khống chế Khải

Sau khi nhận định được thông tin Khải đang lẩn trốn ở Thành phố Sơn La, tổ công tác gồm 4 trinh sát nhiều kinh nghiệm nhanh chóng lên đường ngay trong đêm 28/12/2021. Tại Sơn La, do địa bàn rộng việc khoanh vùng đối tượng sinh sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ manh mối Khải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ bán cá tại phường Chiềng Cơi, các trinh sát dần thu hẹp phạm vi để vây bắt đối tượng.

"Chúng tôi hóa trang thành những người chơi bắn cá để tiếp cận đối tượng. Tuy nhiên, Khải lại không chơi cố định tại một địa điểm mà liên tục thay đổi vị trí và thời gian thất thường. Kế hoạch nhanh chóng được chuyển hướng sang mật phục tại căn nhà của người phụ nữ được cho là người tình của Khải tại phường Chiềng Cơi", trinh sát Nguyễn Tuấn Vũ kể lại.

Nói thêm về người tình của Khải, trinh sát Vũ cho biết: "Quá trình nắm địa bàn, chúng tôi phát hiện đối tượng Khải có cầm cố một chiếc xe máy, tuy nhiên rất nhanh sau đó có một người phụ nữ đến chuộc về. Nhận định người phụ nữ này có quan hệ tình cảm với Khải, chúng tôi truy xuất từ biển số xe máy để nắm địa chỉ nhà của chủ xe".

Sau đó, tổ trinh sát xác minh nhanh tại nơi cư trú, hỏi thông tin người dân sinh sống gần đó xác định, người phụ nữ này sống một mình, gần đây có một người đàn ông thường đi về khuya.

Chân dung Nguyễn Văn Khải thời điểm bị bắt

Đáng chú ý, trinh sát phát hiện người phụ nữ trên khi ra khỏi nhà đều khóa cửa, lúc về nhà thì khóa chặt bên trong. Sau một ngày đêm mật phục, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Khải đã về nhà và ngủ nghỉ tại nhà của người phụ nữ trên.

"Sáng 1/1/2022, chúng tôi vào vai người mua cá gọi điện cho nữ chủ nhà, khi người này mở cửa, chúng tôi nhanh chóng tra hỏi về Khải. Nữ chủ nhà thừa nhận Khải có đến đây, nhưng đã rời đi cách đây một tháng. Tuy nhiên, nhận biết trong nhà có đôi giày của nam giới, các trinh sát nhanh chóng ập vào buồng ngủ tầng 2 của căn nhà và phát hiện Khải đang ngủ say", anh Vũ kể lại.

Quá trình truy bắt diễn ra nhanh chóng khiến đối tượng cúi đầu nhận tội và "không thốt lên được câu nào".

Sau khi bị bắt giữ, Khải được Công an quận Đống Đa bàn giao cho cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức để xử lý theo thẩm quyền.

Trong vòng 15 ngày thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, Công an quận Đống Đa bắt giữ thành công 15 đối tượng truy nã. Riêng Đội Điều tra tổng hợp bắt giữ 2 đối tượng gồm Khải và một đối tượng trốn tại TP Hải Phòng.

Đoàn Bổng