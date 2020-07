Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân gửi thư cho du khách: "Thay mặt chính quyền và nhân dân Quảng Nam cảm ơn du khách đã lựa chọn Quảng Nam là điểm đến trong hành trình du lịch của mình, chung tay góp sức phục hồi ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ông Tân cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn cho Quảng Nam và du khách. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi chuyến đi lần này của quý du khách không được như mong muốn và chắc chắn ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch của quý vị trong thời gian đến. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý du khách trước những bất tiện do đại dịch gây ra".