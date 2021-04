7 người trong ban chấp hành Câu lạc bộ Tình người tiếp tục bị các hội viên gửi đơn "tố giác tội phạm” tới cơ quan chức năng và báo chí.

Ngày 3/4/2021, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được “Đơn tố giác tội phạm” do một nhóm đại diện các hội viên đã từng tham gia CLB Tình người cùng ký với nhiều nội dung tố cáo các sai phạm.

“Đơn tố giác tội phạm” tố cáo đích danh 7 cá nhân trong Ban chấp hành CLB Tình người đồng thời cũng là lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Trí tuệ cộng đồng, gồm: bà Nguyễn Hồng Thuận (thường gọi là “cô Thuận”); ông Kim Bình Trọng (Chủ tịch CLB, thường gọi là “thầy Long”); ông Trần Ngọc Việt (Phó chủ tịch CLB); bà Phạm Thị Bình (Giám đốc pháp lý); ông Nguyễn Vinh Hiển, Nguyễn Ngọc Điệp và bà Trần Hoàng Lan.

Một lớp học Trí tuệ tại CLB Tình người

Những người này bị tố cáo có hành vi truyền bá mê tín dị đoan; có dấu hiệu trốn thuế trong việc bán đồ thờ cúng và đồ phụ trợ khác; có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, không minh bạch các khoản thu chi đối với các hoạt động từ thiện; vi phạm quy chế phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (tổ chức tụ tập đông người để truyền bá các lớp học Trí tuệ trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra)…

Kèm theo đơn tố giác, nhóm tố cáo cũng cung cấp các bằng chứng (file ghi âm, các video, clip…) với nội dung: CLB Tình người dạy tâm linh trá hình, gieo rắc sợ hãi về Vong; phát 6 gói thuốc chống biểu hiện Covid-19; tư vấn cho học viên mua đồ thờ cúng; đau đầu do vong, đau mắt ù tai do vong; CLB Tình người dạy gia quy trái thuần phong mỹ tục Việt Nam; dạy học viên dùng tiền mặt để giải nghiệp, trả nợ vong; dạy học viên bỏ làm ăn, đầu tư, dạy tâm linh thời “Mạt Pháp”; cách lừa tiền học viên bằng việc phải mời nước nhau để “gieo duyên”…

“CLB này đã tự in ấn sách, các ấn phẩm hướng dẫn tụng kinh, lậy lễ buổi sáng tối. Ban đầu là in sách “lưu hành nội bộ” nhưng gần đây đã in thành sách với tên gọi “Tạo hóa ban tặng cho muôn loài chúng sinh” (sách Pháp Bảo) với nội dung truyền bá mê tín dị đoan, ảnh hưởng không tốt đến thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam khi phát hành rộng rãi ra toàn xã hội.

Các phiếu thu mua đồ thờ cúng, tiền "gieo duyên" được các hội viên lưu giữ làm bằng chứng cung cấp cho cơ quan công an điều tra

Hành vi truyền bá mê tín dị đoan của CLB Tình người (đại diện là bà Nguyễn Hồng Thuận, ông Kim Bình Trọng, Trần Ngọc Việt, bà Phạm Thị Bình) đã vi phạm pháp luật theo quy định tại điều 320, Bộ Luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, Công ty TNHH Phát triển Trí tuệ cộng đồng không có chức năng quyên góp tiền làm từ thiện. Số tiền huy động trái pháp luật (theo tính toán sơ bộ) khoảng 3 tỷ đồng” – nội dung “Đơn tố giác tội phạm” cho biết.

“Chúng tôi kính đề nghị cơ quan công an sớm giải quyết, điều tra vụ việc nói trên để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo đời sống của người dân, trật tự an toàn xã hội, đồng thời để làm bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin và những người đang có ý định lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi cam đoan toàn bộ nội dung đơn này là hoàn toàn trung thực và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những điều ghi trong đơn” – đơn tố giác tội phạm tập thể do đại diện các bị hại ký, cho biết.

Dừng các “lớp học Trí tuệ”, trả lại tiền cho hội viên

Theo ghi nhận của VietNamNet, CLB Tình người đã dừng hoạt động, chuyển trụ sở (đi thuê) khỏi địa chỉ 68 Dương Đình Nghệ từ ngày 1/4.

Cơ quan công an kiểm tra hoạt động của CLB Tình người tại trụ sở 68 Dương Đình Nghệ sau khi có báo chí phản ánh và đơn thư tố giác của các hội viên đã từng tham gia CLB này

Trước đó, đơn vị quản lý tòa nhà 68 Dương Đình Nghệ đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy vào cuộc, điều tra, xác minh các hoạt động của CLB Tình người diễn ra tại đây sau khi báo chí phản ánh những nội dung có tính chất truyền bá mê tín dị đoan, kinh doanh tâm linh đa cấp, quyên góp tiền của các hội viên theo học lớp “Trí tuệ” với lý do “làm từ thiện” để “gieo duyên”, trả nghiệp…

Ngày 2/4, các hội viên tham gia CLB Tình người nhận được thông báo trên group về việc các lớp học “Trí tuệ” tạm thời dừng hoạt động.

Ngày 7/4, xác nhận với VietNamNet, chị N.T.T.T (hội viên tham gia CLB tình người thuộc cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh) cho biết, chị được người trong CLB gọi tới để nhận lại toàn bộ số tiền chị đã “gieo duyên” trong suốt thời gian chị tham gia CLB này.

“Tôi có hỏi lý do tại sao lại hoàn lại tiền, người của CLB nói rằng chưa triển khai các hoạt động từ thiện theo kế hoạch nên trả lại. Nhiều người cũng được gọi tới để nhận tiền” – chị T.T cho biết.

Chị T.T tham gia lớp học Trí tuệ ở giai đoạn đầu tiên khi CLB Tình người mở rộng chi nhánh hoạt động tại TP.HCM. Theo chị T.T, số người tham gia CLB này tính từ thời điểm thành lập (năm 2019) lên tới con số khoảng 1.000 người.

“Mỗi tháng tôi đóng 200 ngàn đồng tiền phí sinh hoạt; tham gia “đón duyên” 20 triệu đồng để xây dựng văn phòng; mỗi tháng “gieo duyên” số tiền 5 triệu đồng. Tổng số tiền tôi nhận về là hơn 45 triệu đồng, nhận bằng hình thức chuyển khoản” – chị T.T cho hay.

Xác nhận với VietNamNet, một nhân viên làm việc tại tòa nhà 68 Dương Đình Nghệ cho biết, CLB Tình người đã chuyển toàn bộ tài sản, tài liệu… ra khỏi trụ sở đi thuê, treo biển “Chuyển địa điểm” tại tòa nhà này.

VietNamNet đã liên hệ với ông Kim Bình Long – Chủ tịch CLB Tình người. Ông Long cho biết, các cơ quan chức năng đang vào cuộc sau khi các cơ quan truyền thông, báo chí phản ánh sự việc. Đơn vị này từ chối thông tin và cho biết, các cơ quan chức năng sẽ có kết luận về sự việc.

Ngày 31/3, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Bộ đã nắm được tình hình, hoạt động của CLB Tình Người, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan xác minh làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cũng giao các đơn vị chức năng, các Cục nghiệp vụ phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát hoạt động của các CLB Tình Người ở các tỉnh và các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên tuyền mê tín dị đoan, trục lợi, gây mất an ninh trật tự và sẽ xử lý theo quy định.

GS Lê Văn Lan: "Trục lợi tâm linh là tội lỗi vô cùng lớn" Giáo sư Sử học Lê Văn Lan thẳng thắn: “Trục lợi tâm linh là tội lỗi vô cùng lớn” và “cuốn sách tự biên tự diễn” của CLB Tình người là “mớ hổ lốn, cóp nhặt, thiếu chính xác”, dùng “hiệu ứng đám đông” để mê hoặc người tham gia.

Thái Bình