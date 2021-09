Trong chuyến thị sát tại chợ Bình Điền (quận 8) tối 8/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu dù chợ hoạt động như thế nào thì mục tiêu an toàn là tối thượng.

Buổi thị sát diễn ra vào lúc hơn 20h tối, đây là khung giờ điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa trong chợ tiếp nhận hàng về từ các địa phương.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Nên thăm hỏi cũng như lắng nghe những đề xuất từ các tiểu thương. Bí thư TP.HCM đồng thời có lời động viên các đơn vị liên quan đã nỗ lực để mở điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền trong điều kiện dịch bệnh còn diễn ra khá phức tạp.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với thương nhân tại chợ Bình Điền (tối 8/9)

Ông Nên lưu ý nhiều vấn đề không thể lường trước do đây là hoạt động đặc thù của chợ. Nếu chợ có ca nhiễm mà không kịp thời dập, không kịp thời khoanh thì dễ lây lan nhanh và hậu quả lớn. Đây là thách thức khi mở lại.

Do vậy, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu dù chợ hoạt động trở lại ở cấp độ nào, phải đặt mục tiêu an toàn là tối thượng, gần như an toàn tuyệt đối. Khi có ca nhiễm không để lây lan. Đơn vị quản lý cần tổ chức lưu lượng người, phương tiện đến chợ cân đối để đúng mục đích, đây là điểm trung chuyển chứ không phải họp chợ. Đồng thời, hướng dẫn tiểu thương sử dụng tối đa công nghệ để giao dịch qua mạng, điện thoại.

Bí thư TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan, trong đó, Sở Công thương phối hợp, hỗ trợ chợ Bình Điền trong việc đảm bảo lưu lượng hàng hóa về các chợ truyền thống cũng như các nơi nhận hàng trong thành phố; UBND quận 8, đặc biệt là Trung tâm Y tế quận hỗ trợ chợ trong việc giám sát, kiểm tra tình hình quản lý dịch bệnh Covid-19, phối hợp cùng chợ xử lý nhanh, gọn trong trường hợp phát hiện ca F0 trong chợ.

Báo cáo nhanh với Bí thư Thành ủy về tình hình hoạt động của chợ, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền – ông Phan Thành Tân cho biết, trong ngày 7/9, chỉ có 9 thương nhân hoạt động tại chợ và tổng lượng hàng hoá ngày đầu đạt 27 tấn gồm có cá, rau, thịt… và giao hết cho các đầu mối phân phối. Đêm 8/9, có 17 thương nhân hoạt động tại điểm trung chuyển với khối lượng hàng hóa đạt khoảng 41 tấn bao gồm các ngành hàng thịt heo, thủy hải sản, rau củ quả...

Theo ông Tân, khối lượng hàng nhập điểm trung chuyển còn thấp một phần là do việc đi lại gặp nhiều khó khăn, các thương nhân vẫn còn tâm lý thăm dò thị trường và một số vựa thiếu lao động do chưa xin được giấy đi đường.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho hoạt động tập kết, trung chuyển tại chợ, công ty quản lý chợ tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch như tất cả những ai ra vào chợ đều phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19, được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin. Các trường hợp không đáp ứng được yêu cầu này đều không được vào chợ.

Đối với điểm tập kết, trung chuyển, các thương nhân phải đăng kí đầy đủ thông tin xe ra/vào trước 14h hàng ngày và quy định khung giờ hoạt động tại điểm tập kết, trung chuyển là từ 16h-8h sáng hôm sau. Thương nhân nào hết hàng sớm sẽ về sớm nhưng buộc phải ra khỏi bãi hàng trước 8h sáng.

Bí thư TP.HCM: Chưa có kế hoạch an toàn thì không mở cửa “An toàn là y tế đi trước, đảm bảo sản xuất phải an toàn; khi mở chợ, siêu thị… cũng phải đảm bảo độ an toàn. Chứ không thể mở ra rồi đi theo xử lý là không được”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trần Chung