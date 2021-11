Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Chiều tối nay (6/11), tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đã đặt câu hỏi với Bộ Công an về việc Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 360 BLHS.

"Xin Bộ Công an cho biết thông tin bước đầu về những sai phạm của ông Cường và quan điểm của Bộ về việc này", phóng viên đặt câu hỏi.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Trần Thường

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra.

Về diễn biến cụ thể, ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc khởi tố căn cứ vào kết quả điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế”.

Sau khi được sự phê duyệt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật đối với ông Trương Quốc Cường.

“Kết quả cụ thể như thế nào, sau khi hoàn thành việc điều tra chúng tôi sẽ thông báo sau”, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.

Hương Quỳnh - Trần Thường