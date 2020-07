Bộ Công an cho biết, các hoạt động kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND sẽ có bốn sự kiện chính và tuân thủ các quy định về chống dịch COVID-19.

Chiều nay (28/7), tại trụ sở Bộ Công an, Cục công tác Đảng và công tác chính trị (X03) tổ chức buổi họp báo thông tin về các hoạt động kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng X03, chủ trì buổi họp báo cho biết, các hoạt động chính, trọng tâm cho ngày kỉ niệm gồm:

Thứ nhất, hội thảo khoa học "75 năm công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc". Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 30/7 với mục đích khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Đồng thời khẳng định và làm rõ hơn lịch sử, truyền thống và những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Là diễn đàn để sinh hoạt chính trị, nơi ôn lại những chiến công xuất sắc, khơi dậy niềm tự hào về lực lượng cho thế hệ trẻ...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng X03 thông tin tại buổi họp báo

Thứ hai, đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc lực lượng CAND lần thứ 8 giai đoạn 2015-2020. Đại hội sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày từ 6-8/8 với mục đích tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Khẳng định những thành quả đạt được, chỉ ra hạn chế để khắc phục. Đại hội là nơi tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sỹ thi đua toàn quốc và 222 gương điển hình tiên tiến 5 năm đã qua.

Thứ ba, đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ 8 tổ chức từ ngày 1-9/8 tại Nhà thi đấu Học viện An ninh Nhân dân. Đại hội khỏe lần thứ 8 được tổ chức gồm 13 môn thi đấu, trong đó có 7 môn thể thao phong trào và 6 môn thỉ thao ứng dụng nghiệp vụ.

Thứ tư, tổ chức lễ kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND, đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất diễn ra vào sáng 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự chủ trì của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Theo ông Toàn, về cơ bản các hoạt động sẽ diễn ra theo kế hoạch, tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh đồng thời tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ - Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Công an sẽ có những điều chỉnh theo tình huống chi tiết, cụ thể.

"Hiện nay, Bộ đã có hướng dẫn với Cục y tế sẽ tổ chức chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch đối với các thành phần tham gia các sự kiện", ông Toàn thông tin.

Đoàn Bổng