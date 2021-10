Nhiều chiến sĩ gia đình rất khó khăn, thậm chí mất cha, mẹ do nhiễm Covid-19, nhưng không một ai băn khoăn, chần chừ, tình nguyện ra trận và làm bất cứ nhiệm vụ gì, kể cả những việc vốn chưa từng làm, không dám làm.

Sáng 14/10, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị trực tuyến tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch và định hướng một số nhiệm vụ thời gian tới.

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, LLVT Quân khu là những đơn vị chủ lực đầu tiên triển khai nhanh nhất ngay khi dịch bắt đầu bùng phát.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại hội nghị

Gần 10 nghìn bộ đội chủ lực, hơn 70 nghìn dân quân tự vệ cùng lực lượng của Bộ Quốc phòng và các ngành chức năng, mỗi người mỗi điều kiện hoàn cảnh khác nhau; nhiều cán bộ chiến sĩ gia đình rất khó khăn, thậm chí mất cha, mẹ, người thân do nhiễm Covid-19, nhưng không một ai băn khoăn, chần chừ, thoái thác nhiệm vụ.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều tình nguyện, hiên ngang ra trận làm bất cứ nhiệm vụ gì, việc gì, kể cả những việc vốn chưa từng làm, không dám làm.

Trung tướng đánh giá, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bản thân cán bộ, chiến sĩ rất tốt, vạn người như một, đều nhất quán tinh thần chống dịch như chống giặc, chống dịch cứu dân là chức năng, nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim bộ đội Cụ Hồ.

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung thay mặt toàn LLVT Quân khu bày tỏ sự ghi công và tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh; cũng như chia sẻ những khó khăn, vất vả, gian khổ trong khi làm nhiệm vụ chống dịch, cứu dân.

“Chúng tôi thấu hiểu, đằng sau những cán bộ, chiến sĩ đang hăng hái ở tuyến đầu chống dịch là một hậu phương, gia đình còn nhiều khó khăn. Bên trong những nụ cười khi hoàn thành nhiệm vụ, có những giọt nước mắt đang chảy vào trong. Chúng tôi thấy sự già đi, tâm trạng, tiều tụy, khắc khổ trên mái đầu và gương mặt của các đồng chí trong hơn trăm ngày chống dịch.

Nhưng mỗi nhiệm vụ, mỗi khó khăn thử thách ta vượt qua, đều trở thành những kỷ niệm rất đẹp trong đời quân ngũ, là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ chúng ta”, Chính ủy Quân khu 7 chia sẻ.

Có 42 tập thể và 84 cá nhân được tôn vinh trong phòng, chống dịch đợt 4

Tại buổi lễ, một số tập thể, cá nhân điển hình đã lên báo cáo về quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Như Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý Quân khí, Ban CHQS TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TP.HCM trong quá trình làm nhiệm vụ bàn giao tro cốt người mất do Covid-19, đã nhận đỡ đầu cháu bé mồ côi Phạm Thị Bảo Châu (4 tuổi).

Đại úy QNCN Lê Minh Sang, lái xe Tiểu đoàn Thiết giáp, Bộ Tư lệnh TP.HCM có cả cha, mẹ và cha vợ đều lần lượt qua đời vì Covid-19, nhưng luôn cố gắng mạnh mẽ, kiên cường để hoàn thành nhiệm vụ...

5 bài học kinh nghiệm

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, LLVT Quân khu rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất là, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thấu suốt quan điểm “Giúp dân là chức năng nhiệm vụ, mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ”, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng đề cao quyết tâm “chống dịch, cứu dân”. Đồng thời chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh.

Tư lệnh Quân khu 7 Nguyễn Trường Thắng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 làm nhiệm vụ trên địa bàn Quận 10, TP.HCM ngày 27/8. Ảnh: QĐND

Thứ hai là, triển khai đồng bộ, quyết liệt, triệt để và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời ngăn chặn tốc độ lây lan, giảm tác động của đại dịch đối với sức khỏe, tính mạng của người dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Luôn chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án thực hiện tốt “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ” ứng phó có hiệu quả các tình huống phức tạp nhất.

Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ sức mạnh của LLVT Quân khu, sức mạnh khu vực phòng thủ với sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa bàn.

Thứ tư, dựa vào dân, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, để dân hiểu, dân tin, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đồng thời, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Thứ năm, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, vừa bảo đảm đời sống cho LLVT, vừa gương mẫu đi đầu giúp dân chống dịch.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ đã làm việc không kể ngày đêm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho nhân dân.

Qua đó, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, LLVT, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Cao điểm có hơn 102.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia chống dịch



Tăng cường phòng, chống dịch TP.HCM và các địa phương lân cận giai đoạn cao nhất 102.000 cán bộ, chiến sĩ và DQTV; tổ chức gần 16.800 tổ, trạm, đồn, chốt dân quân trên biên giới đất liền, biên giới biển và trong các vùng dịch. Tổ chức lực lượng chốt chặn tại các nút giao thông; tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự vùng dịch. Vận chuyển hơn 5,2 triệu túi an sinh, túi y tế. Tiếp nhận, vận chuyển xử lý thi hài, quản lý, bàn giao tro cốt của nạn nhân tử vong do Covid-19 cho thân nhân gia đình bảo đảm chu đáo, nghĩa tình.



Điều động gần 2.000 y, bác sĩ, nhân viên, phương tiện trang bị vật tư y tế; thành lập 3 bệnh viện dã chiến (số 5, 5B, 5C), chuyển đổi công năng bệnh viện Quân dân y Miền Đông, thành lập khoa điều trị Covid-19 bệnh viện 7A, 7B với tổng số 2.070 giường,…Ngoài ra, tổ chức 1.052 điểm cách ly với 193.891 giường; 51 tổ tiêm vắc xin đã tiêm đạt 99,5% cho cán bộ, chiến sĩ; hỗ trợ các địa phương tiêm gần 200.000 mũi cho nhân dân; cử hàng trăm tổ hồi sức cấp cứu, tổ y tế cộng đồng để chăm sóc người dân mắc Covid-19 điều trị tại nhà; phối hợp lấy hàng trăm ngàn mẫu, xét nghiệm, phát hiện sớm các F0.



Đã có 1.207 tập thể và 2.026 cá nhân được các cấp khen thưởng; có 42 tập thể và 84 cá nhân được tôn vinh trong phòng, chống dịch đợt 4.



Thu Anh