Tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15, các Bộ trưởng Quốc phòng cam kết thúc đẩy an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải; giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Sáng nay (15/6), Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15 (ADMM-15) được tổ chức dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 2 Brunei.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam tham dự.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Brunei Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof chào mừng các đại biểu; nhấn mạnh đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc tới tình hình kinh tế - xã hội của các nước ASEAN. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để các nước ASEAN đảm bảo sự kiên cường trước các thách thức.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị

Bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng trong ASEAN có thể tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, nhất là sau khi các nước đã thể hiện tinh thần hợp tác kể từ khi đại dịch bùng phát tại khu vực, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ 2 Brunei, các thành viên ASEAN đang tiếp tục nỗ lực hết mình cùng hành động tập thể.

Tại Hội nghị, đại diện Brunei đã báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức quốc phòng cao cấp ASEAN (ADSOM) họp vào tháng 3/2021. Hội nghị cũng thông qua các tài liệu khái niệm, tài liệu thảo luận, Quy trình hoạt động chuẩn mới và tài liệu sửa đổi... đã được Hội nghị ADSOM xem xét, trình lên ADMM; đánh giá việc thường niên hóa Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Nêu ý kiến về vấn đề thường niên hóa ADMM+, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định: “Chúng ta đã chứng kiến sự ra đời và phát triển của cơ chế ADMM+ vào năm 2010 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Cơ chế ADMM+ đã tạo ra cho Bộ trưởng Quốc phòng chúng ta cơ hội để trao đổi về các vấn đề chiến lược, quốc phòng, an ninh và đặc biệt qua cơ chế này, hợp tác thực chất của quân đội các nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại đã được thúc đẩy mạnh mẽ.”

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, chính từ những kết quả đó, từ năm 2013, tần suất họp ADMM+ được các nước thành viên nhất trí tăng lên hai năm một lần, và sau đó từ năm 2017, ADMM+ đã được thống nhất tổ chức hàng năm. Bên cạnh đó, số lượng các nhóm chuyên gia được tăng từ 5 lên 7.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng, việc thường niên hóa đã đáp ứng mong muốn của các nước thành viên ADMM+ trong tăng cường trao đổi quan điểm, đặc biệt khi bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động; cũng như thể hiện cam kết cùng nhau thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm đóng góp hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung ADMM lần thứ 15 - Tuyên bố Bander Seri Begawan. Tuyên bố nhấn mạnh cam kết của tất cả các bên trong việc hợp tác hòa bình và mang tính xây dựng để Biển Đông trở thành một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Ngoài ra, các bên cũng cam kết thúc đẩy an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải và thuận lợi để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Tuyên bố cũng thể hiện cam kết của các thành viên ASEAN trong thời gian tới về việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đại dịch...

Tuyên bố cũng cho thấy sự thống nhất của các Bộ trưởng trong việc nhấn mạnh sự cần thiết duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông...

Thành Nam