Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các lực lượng công an cần quán triệt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, không để ảnh hưởng đến Đại hội Đảng.

Hơn 9h sáng 29/1, tranh thủ lúc nghỉ giải lao phiên thảo luận tại Đoàn về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an, đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng các chiến sỹ trong đội trực chiến bảo vệ ANTT Đại hội Đảng



Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội.

Trung tâm được bố trí lực lượng kết nối trực tuyến với Trung tâm Thông tin chỉ huy của Bộ Công an, Trung tâm Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM để quán xuyến toàn bộ công tác đảm bảo ANTT hàng ngày tại các mục tiêu, địa điểm cần bảo vệ.



Trung tâm được bố trí cán bộ, phương tiện, trang thiết bị ứng trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT có thể xảy ra.

6h30 hàng ngày, Thường trực Tiểu ban ANTT tổ chức các cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm công tác đảm bảo ANTT và luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất...



Việc đảm bảo thông tin liên lạc từ Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an tại Đại hội đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội luôn kịp thời, thông suốt. Đến thời điểm hiện tại, công tác bảo vệ cơ bản được đảm bảo.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT. Các lực lượng đã triển khai tốt, theo đúng các phương án và đạt kết quả rất nổi bật.

"Qua kinh nghiệm tổ chức nhiều hội nghị lớn trước đây, chúng ta đã hình thành được một Trung tâm Chỉ huy, phối hợp tốt giữa các lực lượng thực hiện công tác đảm bảo ANTT", bộ trưởng đánh giá.

Bộ trưởng cũng ghi nhận các lực lượng đã lên các phương án về phân luồng giao thông phục vụ Đại hội, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho đại biểu và các hoạt động của nhân dân.

Các lãnh đạo Bộ Công an đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng

Việc triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi, không để xảy ra ùn tắc cũng như các vấn đề ảnh hưởng chung. Các lực lượng không chỉ chủ động tại Trung tâm Chỉ huy này mà còn ở khu vực xung quanh, trên mặt đất, trên khoảng không và trên không gian mạng.

Lưu ý từ nay đến lúc bế mạc Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các lực lượng đã duy trì tốt cần tiếp tục duy trì tốt hơn nữa, thường trực các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Cùng với công tác đảm bảo ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý các lực lượng cần quán triệt yêu cầu rất cao là phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vừa đảm bảo hoạt động vừa tuân thủ yêu cầu chống dịch, không để Covid-19 ảnh hưởng đến Đại hội.

Phạm Hải - Thu Hằng - Trần Thường