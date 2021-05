Theo danh sách do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố, trong 868 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV có 35 tướng lĩnh, sỹ quan quân đội.

Trong đó có 13 tướng lĩnh do do cơ quan Trung ương giới thiệu, 16 người địa phương giới thiệu và 6 người được Thường vụ Quốc hội giới thiệu.

Trung ương giới thiệu 13 người

Thượng tướng Phan Văn Giang (61 tuổi, Nam Định), Bộ trưởng Quốc phòng được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu của Chính phủ. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thái Nguyên, gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai.

Đại tướng Lương Cường (64 tuổi, Phú Thọ), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thanh Hóa, gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (55 tuổi, Hà Nam), Thứ trưởng Quốc phòng. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh Bình Dương, gồm thị xã Bến Cát và các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt (54 tuổi, Sóc Trăng), Tư lệnh Quân khu 9

Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu (55 tuổi, Cao Bằng), Phó Tư lệnh Quân khu 1

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải (55 tuổi, Phú Thọ), Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (54 tuổi, Hải Phòng), Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm (53 tuổi, Long An), Phó Tư lệnh Quân khu 7

Thiếu tướng Lê Quang Đạo (50 tuổi, Ninh Bình), Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn (54 tuổi, Hà Tĩnh), Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên (53 tuổi, Nam Định), Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến (55 tuổi, Quảng Trị), Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Thiếu tướng Dương Văn Thăng (52 tuổi, Hà Nội), Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

16 người được địa phương giới thiệu

Đại tá Đàm Minh Diện (51 tuổi, Cao Bằng), Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng

Thượng tá Lý Việt Phú (49 tuổi, Cao Bằng), Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng

Đại tá Hoàng Thanh Bình (51 tuổi, Lai Châu), Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Lai Châu

Đại tá Nguyễn Minh Quang (52 tuổi, Hải Phòng), Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng

Thiếu tướng Hà Thọ Bình (53 tuổi, Thanh Hóa), Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4

Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn (47 tuổi, Quảng Trị), Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị

Đại tá Lê Ngọc Hải (51 tuổi, Quảng Nam), Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5

Đại tá Đinh Văn Thê (46 tuổi, Gia Lai), Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Gia Lai

Thiếu tướng Phan Văn Xựng (54 tuổi, TP.HCM), Chính ủy, Bộ tư lệnh TP.HCM, Quân khu 7

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng (52 tuổi, Đà Nẵng), Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại tá Võ Văn Hội (50 tuổi, Bến Tre), Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Bến Tre

Đại tá Chau Chắc (50 tuổi, An Giang), Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt (53 tuổi, Hải Dương), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Đại tá Nguyễn Thế Anh (48 tuổi, Thanh Hóa), Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang

Đại tá Hoàng Ngọc Định (48 tuổi Hà Giang), Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang

Trung tá Nguyễn Hồng Tâm (43 tuổi, Hà Giang), Phó trưởng phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu 6 người

Thượng tướng Trần Quang Phương (60 tuổi, Quảng Ngãi), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Trung tướng Trần Hồng Minh (54 tuổi, Hà Nội), Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Đại tá Vũ Xuân Hùng (54 tuổi, Thanh Hóa), Phó tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Trần Đức Thuận (53 tuổi, Nghệ An), Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng (55 tuổi, Nam Định), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội

Thiếu tướng Đỗ Quang Thành (56 tuổi, Thái Bình), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quân đội gồm 33 người. Với 35 người được giới thiệu, tỷ lệ ứng viên trên số người dự kiến được bầu là 1,06.

Theo danh sách do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố, trong 868 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV, có 27 tướng lĩnh, sỹ quan công an đang công tác tại cơ quan Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội.