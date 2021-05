Ngày 8/5, tại trường Đại học Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, việc ứng cử đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ vừa là nguyện vọng cá nhân, vừa là sự phân công của Đảng, các cơ quan có thẩm quyền.

“Tôi có những năm tháng đã lăn lộn trong phía Nam và có nhiều tình cảm với anh em bà con”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cử tri TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Bình tĩnh, tỉnh táo đưa ra giải pháp phù hợp chống dịch

Thủ tướng dành thời gian để báo cáo với cử tri về tình hình dịch bệnh Covid-19. Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại hai chủ trương chính trong kiểm soát dịch bệnh.

Cụ thể, phải chống hai khuynh hướng - lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; và lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh. Thứ hai là chuyển đổi trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang tấn công, trong đó, tấn công là chính để đẩy lùi đại dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, đại dịch Covid-19 phát sinh từ năm 2020 rất khó lường, không thể dự báo trước.

Đại dịch ở các nước như Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, rất phức tạp và diễn biến khó lường, tác động nhiều đến đất nước.

Sau làn sóng dịch thứ 3, Việt Nam đã trải qua hơn 30 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Nhưng vừa qua, dịch lại tái bùng phát. Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là do sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của một số địa phương, các cơ quan, đơn vị, trong đó có cả ngành y tế.

Chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Thủ tướng nói: “Một số cá nhân không chấp hành nghiêm túc quy định của Chính phủ nên đang có nguy cơ rất cao xảy ra làn sóng dịch thứ 4 ở đất nước ta. Đây là nguy cơ hiện hữu, có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, những tuần qua, Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt, Thường trực Ban Bí thư cũng có công điện chỉ đạo. Hai nghị quyết của Chính phủ gần đầy đều đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch tốt nhất.

Ngoài ra, Thủ tướng liên tục đưa ra cảnh báo, dự báo và nhiệm vụ, giải pháp, phân công, phân cấp để các ngành, địa phương chủ động chống dịch. Chính phủ cũng kêu gọi toàn dân cùng với các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể xã hội tập trung góp sức để chống đại dịch này.

Hiện nay, trong tình trạng dịch diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh đã có người nhiễm bệnh, vì vậy Thủ tướng rất mong TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL cần chung tay vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, với bất cứ người nào. Do đó, Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước, trong đó có cử tri ĐBSCL, đặc biệt là các tỉnh có biên giới với Campuchia, nêu cao tinh thần cảnh giác.

Chống hai khuynh hướng là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh.

“Lúc này chúng ta cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế, quy định của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19 mà các địa phương cần chủ động phòng chống dịch để giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự, an dân, an toàn, an ninh đối với người dân”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng kêu gọi cử tri cả nước chung tay, chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc để công tác phòng chống dịch có hiệu quả nhất.

Cử tri TP Cần Thơ chia sẻ nhiều rất đề tâm huyết với Thủ tướng

Trong giới thiệu chương trình hành động, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thủ tướng khẳng định, phát triển đất nước dựa trên ba trụ cột chính là phát huy cao độ giá trị con người Việt Nam, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc.

Phải có ý chí tự lực, tự cường

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Cần Thơ đã nêu các vấn đề về công tác cán bộ, đầu tư hạ tầng giao thông cho ĐBSCL, khởi nghiệp cho sinh viên, về vấn đề người nhập cảnh trái phép…

Đồng tình với vấn đề cử tri nêu, Thủ tướng Phạm Minh đánh giá ý kiến của các cử tri rất tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và thẳng thắng, tin tưởng…

Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 nói về công tác cán bộ phải chọn người có ý chí, đức, tài, hi sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời các ý kiến của cử tri Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đã có Nghị quyết 27 về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu phải đủ phẩm chất năng lực, uy tín ngang tầm với nhiệm vụ.

"Cán bộ phải có ý chí. Ý chí ở đây là biến không thành có, biến khó thành dễ, biến những cái không thể thành cái có thể. Đấy chính là ý chí. Chúng ta phải thống nhất nhận thức này trong lãnh đạo, trong nhân dân. Nhân dân cũng phải có ý chí vươn lên, ý chí tự lực, tự cường. Tất nhiên trong ý chí tự lực, tự cường đó có sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước và sự tham gia của nhân dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh và cho biết, ý chí làm nên sức mạnh, ý kiến làm nên trí tuệ con người Việt Nam…

Về việc quy hoạch, phát triển ĐBSCL, Thủ tướng nói, quy hoạch tốt thì có các dự án, chương trình tốt, từ đó sẽ có nhà đầu tư, chính sách, cơ chế tốt. Công tác quy hoạch phải đi trước một bước, trong đó cả nước phải làm, ĐBSCL, TP Cần Thơ cũng phải làm…

Thủ tướng cũng trả lời cử tri các ý kiến về hạ tầng giao thông ĐBSCL, luân chuyển cán bộ...

Trong đó, về hạ tầng giao thông ĐBSCL, Thủ tướng cho biết, hiện nay nơi đây đang yếu hơn những vùng khác. Thủ tướng nói, chúng ta không thể trông chờ tất cả vào Nhà nước. Các bí thư, chủ tịch tỉnh của ĐBSCL phải tự lực, tự cường tại vùng mình. Nhà nước sẽ có quan tâm, sẽ điều chỉnh, nhưng tỉnh nào phải lo tỉnh đó.

Điển hình như đường giao thông đi qua, công tác giải phóng mặt bằng thì tỉnh phải lo.

"Càng khó, càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, nguồn lực xã hội, sự đoàn kết và giữ nguyên tắc “việc của anh, anh phải lo” thì chúng ta mới làm được…”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Tránh lơ là và mất bình tĩnh Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tình hình dịch diễn biến khó lường, xuất hiện chủng mới lây lan nhanh nhưng chúng ta đang cơ bản kiểm soát được tình hình.

Hoài Thanh